Gala dello Sport Pisano 2026: ospite d’onore Umberto Pellizzari

PISA- Si terrà giovedì 26 febbraio, dalle ore 17.30, alla Stazione Leopolda il Gala dello Sport Pisano 2026, evento dedicato al mondo sportivo del territorio.
La serata sarà occasione di riconoscimento e valorizzazione per gli atleti e le realtà sportive locali, con la premiazione degli sportivi distintisi nel 2025. L’iniziativa celebra non solo i risultati agonistici, ma anche impegno, dedizione e valori educativi dello sport.
Ospite d’onore dell’edizione 2026 sarà Umberto Pellizzari, apneista di fama internazionale e detentore di numerosi record mondiali. Pellizzari interverrà con un contributo dedicato alla preparazione mentale, alla gestione delle emozioni e alla pressione agonistica, temi centrali nella crescita personale e sportiva.
Il Gala si conferma come un appuntamento significativo per la città, volto a rafforzare il legame tra atleti, associazioni sportive e comunità, promuovendo una cultura dello sport come strumento di benessere, inclusione e coesione sociale.
La serata si concluderà con un momento conviviale.
L'evento è organizzato dal Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo, Apnea Academy, Patrimonio Pisa e Apnea Lab.