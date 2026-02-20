Gala dello Sport Pisano 2026: ospite d’onore Umberto Pellizzari

Written by admin• 1:33 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA- Si terrà giovedì 26 febbraio, dalle ore 17.30, alla Stazione Leopolda il Gala dello Sport Pisano 2026, evento dedicato al mondo sportivo del territorio.

La serata sarà occasione di riconoscimento e valorizzazione per gli atleti e le realtà sportive locali, con la premiazione degli sportivi distintisi nel 2025. L’iniziativa celebra non solo i risultati agonistici, ma anche impegno, dedizione e valori educativi dello sport.

Ospite d’onore dell’edizione 2026 sarà Umberto Pellizzari, apneista di fama internazionale e detentore di numerosi record mondiali. Pellizzari interverrà con un contributo dedicato alla preparazione mentale, alla gestione delle emozioni e alla pressione agonistica, temi centrali nella crescita personale e sportiva.

Il Gala si conferma come un appuntamento significativo per la città, volto a rafforzare il legame tra atleti, associazioni sportive e comunità, promuovendo una cultura dello sport come strumento di benessere, inclusione e coesione sociale.

La serata si concluderà con un momento conviviale.

L’evento è organizzato dal Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo, Apnea Academy, Patrimonio Pisa e Apnea Lab.

Last modified: Febbraio 20, 2026