Maltempo, passato il colmo della piena. La notte è trascorsa senza criticità

PISA – Il colmo della piena è transitato anche nel tratto cittadino del fiume, la notte è passata senza particolari criticità.

Il lavoro dello scolmatore di Pontedera e la cassa di espansione di Roffia hanno permesso di mantenere il livello dell’Arno sotto i cinque metri. (4.7 metri per l’esattezza).

Le previsioni meteo migliori ci fanno essere ottimisti per le prossime ore. Il Sindaco Michele Conti è in Prefettura per coordinare le prossime decisioni.

