Palermo – Cremonese 2-3 Clamorosa rimonta dei grigiorossi sotto 2-0 al “Barbera”

PISA – Vittoria in rimonta della Cremonese contro il Palermo (2-3) al “Barbera”. L’anticipo della 30ª giornata di Serie B ha offerto una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Gli ospiti hanno ribaltato un iniziale 2-0 a favore dei rosanero, vincendo 3-2 in una rimonta spettacolare che si è concretizzata in poco più di un quarto d’ora. La squadra di Dionisi aveva preso il comando grazie ai gol di Gomes e Brunori su rigore, ma la Cremonese ha reagito con Azzi, che ha accorciato le distanze, e con le reti dell’ex nerazzurro Valoti e Collocolo, quest’ultimo decisivo al 95′ per regalare i tre punti a Stroppa.

Grazie a questa vittoria, la Cremonese, ora quarta, aumenta il vantaggio sul Catanzaro, che scenderà in campo domenica contro il Cosenza nel derby tutto calabrese e ha una partita in meno. Il Palermo, fermo a 39 punti, rimane ottavo e rischia di essere superato dal Bari impegnato contro la Salernitana in casa in piena lotta per non retrocedere.

Venerdì 14 marzo 2025, ore 19:30

Palermo – Cremonese 2-3

Sabato 15 marzo 2025, ore 15:

Cesena – Spezia

Cittadella – Sassuolo

Frosinone – Brescia

Juve Stabia – Modena

Pisa.- Mantova (ore 17:15)

Bari – Salernitana (ore 19:30)

Domenica 16 marzo 2025, ore 15:

Reggiana – Sampdoria

SudTirol – Carrarese

Catanzaro – Cosenza (ore 17:15)

LA NUOVA CLASSIFICA. Sassuolo 66; PISA 57, Spezia 54; Cremonese 48; Catanzaro 43; Cesena 41; Juve Stabia 40; Bari, Palermo 39; Modena 35; SudTirol, Cittadella 33; Carrarese 32, Brescia, Reggiana, Sampdoria 31; Mantova, Frosinone 30; Salernitana 29; Cosenza 25.

