Pisa – Mantova, si gioca domenica 16 marzo alle 15?

Written by admin• 10:12 am• Pisa SC

PISA – Si va verso lo spostamento di Pisa – Mantova alle ore 15 di domenica 16 marzo come annunciato dal Sindaco di Pisa Michele Conti dopo l’incontro di sabato con la Prefettura.

“In condizioni di Allerta Rossa non possono disputarsi gare allo stadio o eventi“, ha precisato il primo cittadino. La gara lo ricordiamo era in programma per oggi sabato 15 marzo alle ore 17.15. Tutto fa presagire dunque ad un rinvio non ancora al momento ufficiale, ma che potrà esserlo a breve.

Ricordiamo che in questi casi serve l’ok sia della Lega di serie B, ma anche quello del Mantova per poter posticipare la gara di 24 ore. Attese a breve ulteriori notizie.

Last modified: Marzo 15, 2025