Record Wizz Air a Pisa: oltre 2 milioni di passeggeri e network potenziato

PISA

PISA – Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, ha presentato insieme a Toscana Aeroporti i piani di sviluppo per l’aeroporto Galileo Galilei e le strategie di rafforzamento della connettività aerea regionale. L’incontro ha celebrato il superamento della soglia storica di 2 milioni di passeggeri trasportati presso lo scalo pisano e annunciato un incremento della capacità di oltre il 19% per la stagione estiva 2026.

Dal primo volo operato nel febbraio 2010, e grazie alle sinergie con Toscana Aeroporti, Wizz Air ha consolidato progressivamente la propria presenza a Pisa, diventando oggi il secondo vettore dello scalo con una quota di mercato del 9,4%. La crescita è sostenuta da investimenti continui: nel 2025 la compagnia ha registrato un +14% dei posti disponibili rispetto al 2024, portando l’offerta complessiva a oltre 424.000 posti (+52.000). Il trend proseguirà nel 2026, con oltre 506.000 posti già messi in vendita.

Network Est Europa e Balcani: cinque rotte strategiche

Il network da Pisa si conferma un ponte fondamentale verso Est Europa e Balcani, con 5 rotte verso 4 Paesi:

Tirana

Varsavia

Iasi

Bucarest Otopeni

Belgrado (ultima aggiunta estiva)

Il collegamento per Belgrado sarà operato con due frequenze settimanali (martedì e sabato), con tariffe a partire da 29,99€.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato:

“Raggiungere il traguardo dei 2 milioni di passeggeri a Pisa è un risultato che ci rende estremamente orgogliosi. Pisa rappresenta un nodo chiave del nostro network nazionale. Grazie alla collaborazione con Toscana Aeroporti abbiamo costruito un’offerta solida che rafforza i collegamenti tra la Toscana, i Balcani e l’Europa dell’Est. L’aumento di capacità di quasi il 20% dimostra la nostra volontà di investire ulteriormente sul territorio, garantendo tariffe competitive e una flotta giovane ed efficiente. Let’s WIZZ, Pisa!”

Toscana Aeroporti ha commentato:

“Il traguardo dei 2 milioni di passeggeri trasportati da Wizz Air al Galileo Galilei testimonia il valore di una partnership orientata allo sviluppo della connettività internazionale della Toscana. La crescita della capacità operativa e dei collegamenti verso l’Europa centro-orientale rafforza il posizionamento strategico dello scalo di Pisa nel sistema aeroportuale regionale. Continueremo a sostenere l’espansione del network a beneficio di mobilità, turismo e competitività del territorio.” Flotta moderna ed efficiente

Le rotte da Pisa, così come tutte quelle italiane, sono operate con Airbus A321neo di ultima generazione, aeromobili che offrono consumi ridotti, maggiore efficienza operativa e comfort migliorato a bordo.

Impatto sul territorio

Il rafforzamento della presenza di Wizz Air a Pisa risponde alla duplice esigenza di servire un bacino d’utenza locale dinamico e favorire l’accessibilità internazionale verso uno dei poli culturali e accademici più rilevanti del Paese. Potenziare la connettività dello scalo Galilei significa sostenere attivamente gli scambi economici e turistici tra la Toscana e le capitali emergenti dell’Est Europa e dei Balcani.

Crescita nazionale

L’investimento su Pisa si inserisce in un quadro di espansione costante in Italia. Nel 2025 Wizz Air ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri (+8% a/a), operando con un indice di affidabilità del 99,6% da e per 26 aeroporti italiani, incluse 6 basi: Catania, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Venezia. Con una flotta di 33 aeromobili basati nel 2026 e una quota di mercato del 14%, Wizz Air si conferma il secondo vettore in Italia, con oltre 27 milioni di posti disponibili nel 2026.

Last modified: Febbraio 25, 2026