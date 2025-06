Lutto nella famiglia di Giancarlo Freggia: è scomparso il padre Sergio

Written by admin• 2:46 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Un grave lutto ha colpito in queste ore la famiglia di Giancarlo Freggia, dirigente responsabile della cooperativa Paim e delle Officine Garibaldi a cui è venuto a mancare in queste ore il padre Sergio che era anche nonno di Daniele, responsabile organizzativo del Pisa Sporting Club.

di Maurizio Ficeli

Ne dà il triste annuncio in queste ore lo stesso Giancarlo tramite la propria bacheca fb con un post toccante: “MIO PADRE HA LASCIATO QUESTA TERRA. IL SUO RICORDO E I SUOI INSEGNAMENTI CONTINUERANNO A VIVERE IN ME”

“Approfitto per esprimere la mia più profonda gratitudine agli infermieri, agli OSS, ai fisioterapisti agli animatori e agli assistenti che, con dedizione e umanità, si sono presi cura di mio padre negli ultimi due anni. Affrontare una malattia silenziosamente devastante come l’Alzheimer, richiede non solo competenza professionale, ma anche una straordinaria sensibilità umana. Voi avete dimostrato ogni giorno quanto l’amore per il proprio lavoro possa trasformarsi in un sostegno concreto per le famiglie e in un conforto per i pazienti. Grazie per la pazienza, l’attenzione, il rispetto e la gentilezza che avete donato a mio padre e a tutti coloro che vivono questa difficile realtà”. Con infinita riconoscenza”.

Ed anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al cordoglio generale formulando a Giancarlo, Daniele ed ai familiari tutti le nostre più sentite condoglianze.

Sergio Freggia (foto tratta dal profilo Facebook di Giancarlo Freggia)

