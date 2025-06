Beach Soccer. Il Lenergy Pisa cede (2-4) in rimonta al Viareggio

Written by admin• 8:07 pm• Pisa, Sport

PISA – Nella terza giornata di Poule Scudetto la sfida del Lenergy Pisa BS al Farmaè Viareggio BS è aperta da Edson Hulk con una doppietta fiammante entro tre minuti di gioco.

Immediata la risposta avversaria con il gol dell’ex Bruno Xavier. Nel finale di secondo periodo Jordan Santos pareggia i conti, mentre nei primi tre minuti dell’ultimo terzo di gara il viareggino Alessandro Remedi porta i suoi sul doppio vantaggio, con la doppietta che decide l’incontro.



Per la squadra di Marrucci si presenta subito l’appuntamento per riscattarsi, anche se non sarà facile con il Napoli BS, a punteggio pieno. Altra sfida ricca di fascino dunque lunedì alle ore 15:15, in diretta YouTube su Gazzetta Regionale e radiocronaca di Punto Radio.

LENERGY PISA BS – FARMAE’ VIAREGGIO 2-4

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Fazzini, Bertacca, Hulk, Simone Marinai, Barsotti, Ott, Percia Montani, Datinha, Casapieri, Mogavero, Stefano Marinai. All.: Marrucci.



Farmaè Viareggio BS: Carpita, Rombi, Eudin, Bruno Xavier, Jordan Santos, Alessandro Remedi, Moretti, Santini, Sassari, Belluomini, Gean Pietro. All.: Corosiniti.



RETI: 2’pt Hulk, 3’pt Hulk, 3’pt Bruno Xavier, 11’st Jordan, 1’tt Alessandro Remedi, 3’tt Alessandro Remedi.

Last modified: Giugno 2, 2025