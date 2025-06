Claudia Andreotti, la Regina dei testi trionfa a “Don’t Forget The Lyrics”

Written by Antonio Tognoli• 8:08 am• Attualità, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, San Giuliano Terme

La concorrente di Molina di Quosa porta a casa 40.000 euro ed è campionessa in carica della trasmissione sul Nove condotta da Gabriele Corsi

PISA – C’è chi dimentica un testo a memoria dopo poche ore, e chi invece ne fa il proprio superpotere. Claudia Andreotti, originaria di Molina di Quosa, un piccolo paese nel Comune di San Giuliano Terme in provincia di Pisa, ha dimostrato che la memoria, unita alla passione per la musica, può portare molto lontano. Con la sua simpatia e impressionante precisione canora, Claudia ha conquistato il pubblico del quiz musicale “Don’t Forget the Lyrics” – Stai sul Pezzo! in onda sul Nove e condotto da Gabriele Corsi, rimanendo imbattuta per ben nove puntate consecutive. Noi l’abbiamo incontrata per una chiacchierata al Bagno degli Americani di Tirrenia.

di Antonio Tognoli

Puntata dopo puntata, ha collezionato una straordinaria serie di vittorie che le hanno permesso di portare a casa la bellezza di 40.000 euro. Una cifra importante, frutto non solo del talento, ma anche della costanza e del sangue freddo nei momenti decisivi delle serate.

E a condividere palco ed emozioni non era sola. Al suo fianco Claudia ha scelto il suo compagno, Massimiliano di origini livornesi, con cui ha dato vita a una serie di siparietti simpatici. Pisa e Livorno, si sa, sono divise da una storica rivalità calcistica e campanilistica. Ma Claudia e il suo partner hanno saputo trasformarla in ironia toscana pura, con battute, frecciatine e sorrisi che hanno reso ancora più memorabile la sua partecipazione. Per una volta, Pisa e Livorno si sono unite… almeno sul palco della musica.

Claudia, innanzitutto complimenti. Come ci si sente ad aver vinto “Don’t Forget the Lyrics” dopo nove puntate imbattuta?

“Grazie mille! È ancora tutto un po’ surreale. Quando ho iniziato non immaginavo minimamente di arrivare così lontano. È stata un’emozione fortissima, puntata dopo puntata, e ogni vittoria sembrava un sogno che si avverava. E poi, diciamocelo, portarsi a casa 40.000 euro non capita tutti i giorni. Voglio ringraziare tutti da Gabriele Corsi persona squisita a tutto lo staff del programma e i miei datori di lavoro, i punti vendita di Montramito e quello di Pisa per avermi consentito di partecipare al programma tv“.

Da dove è nata l’idea di partecipare al concorso?

“E’ nata di nascosto io non lo sapevo appunto, da due amici Emily e Andrea che approfitto per ringraziare, che mi hanno iscritto al concorso. Sono venuta a saperlo quando la produzione mi ha cercato chiedendomi un video delle mie performance“.

Durante il programma ti ha accompagnato anche il tuo compagno, e si è notata una bella complicità e un pò di sarcasmo e sfottò tra Pisa e Livorno

“Sì, si poteva scegliere un aiuto io ho deciso di portarlo con me. Lui è di Livorno e io sono di Pisa, quindi puoi immaginare (ride). Non ci siamo risparmiati battutine e prese in giro in stile toscano sui cui il conduttore Gabriele Corsi seppur scherzosamente ha giocato molto, con quella rivalità storica che esiste tra le due città era normale. Ma era tutto giocoso e affettuoso. Credo che abbia aggiunto leggerezza e simpatia al programma.“

Da dove nasce questa tua passione per le canzoni e i testi musicali?

“Ho sempre amato la musica. Fin da bambina ascoltavo le canzoni alla radio e cercavo di imparare le parole a memoria. Mia mamma cantava. quindi ho preso un pò da lei, che all’età di 4 anni mi ha messo sul palco de “Lo Sparviero” a Molina di Quosa per interpretare “Nostalgia Canaglia”. Potete immaginare il resto“.

Hai una canzone o un artista preferito?

“Direi che come artista amo Elisa che secondo me è completa in tutto. Non esiste a mio avviso un cantante migliore di lei. Come canzone a me piace molto “Strani amori” perchè è la prima canzone che ho interpretato ad un concorso e avevo solo nove anni“.

La tua vita è molto legata alla canzone…

“Si la canzone per me è sempre stata una passione sin da piccola ho sempre cantato in diverse scuole, ultima quella di Sabrina Benvenuti, dove ho cantato con le “Per Niente Sister” interpretando musica anni 40 in chiave Swing. Da piccoli ho partecipato all’Academy di Sanremo. Insomma la musica per me è sempre stata importante“.

Quanto ti sei preparata prima di partecipare?

“E’ stata una vera e propria full immersion musicale. Ogni giorno ascoltavo playlist di ogni genere, rileggevo testi, mi allenavo. I testi ed i generi musicali sono tanti quindi non è facile“.

Cosa ti ha colpito di più dell’esperienza televisiva, lo rifaresti?

“L’energia e l’ambiente familiare che c’è negli studi, l’affetto del pubblico. La professionalità della squadra che lavora dietro le quinte. Gabriele Corsi è una persona squisita che ti mette a tuo agio. È un mondo affascinante e molto diverso da quello a cui ero abituata e che consiglio veramente a tutti come esperienza da fare”.

E adesso? Cosa succede dopo questa bellissima vittoria?

“Per ora mi godo il momento, sono la campionessa in carica, vedremo se verrò richiamata per la nuova edizione. Aspetterò l’evolversi della situazione con molta tranquillità. Tutte le trasmissioni per chi volesse vederle sono sulla piattaforma in streaming sul Nove e in chiaro su Discovery Plus“.

Last modified: Giugno 1, 2025