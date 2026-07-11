Lutto fra i tifosi nerazzurri: é scomparso Luciano Paradossi

Written by Redazione• 4:49 pm• Pisa SC

PISA – Venerdì 10 luglio è venuto a mancare Luciano Paradossi, grandissimo tifoso del Pisa. Aveva un male incurabile ma la situazione è precipitata nelle ultime ore portandolo al decesso.

di Maurizio Ficeli

La triste notizia mi è stata comunicata da Simonetta Benedettini, nota tifosa nerazzurra che ci tiene a ricordarlo con queste bellissime parole: “Fin da piccolo ha seguito la squadra nerazzurra, su ogni campo, in ogni categoria ed in ogni condizione, fin quando ha potuto. Non perdeva mai l’occasione per dimostrare il suo affetto per la squadra della sua città, per i suoi colori, seguendola anche e soprattutto quando i risultati sportivi non erano esaltanti. Luciano era un esempio di passione vera, di attaccamento viscerale e di amore incondizionato per questi colori“. Luciano Paradossi avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 14 agosto. Era in pensione dopo aver lavorato per tanti anni ad Acque Spa. Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Luciano, si trova esposto alla Pubblica Assistenza in via Bargagna dove si terranno i funerali con rito civile lunedì 13 luglio alle alle 16.30.

Ed anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al cordoglio, formulando ai familiari le più sentite condoglianze. Rip in pace, grande Luciano e continua a tifare da lassù per il tuo amatissimo Pisa.

Last modified: Luglio 12, 2026