Incendio a Vecchiano al capannone della Spedi sulla Via Traversagna

VECCHIANO – Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, sabato 11 luglio, nella zona industriale di Migliarino, interessando un capannone della ditta Spedi. Il rogo, sviluppatosi intorno alle prime ore della mattina, risulta attualmente in fase di contenimento grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.
Dalle 10.30 sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento che, secondo le prime informazioni, hanno coinvolto un solo edificio dello stabilimento.
Sul posto è presente anche il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione in costante contatto con le autorità impegnate nella gestione dell’emergenza.
Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dell’area, via Traversagna è stata chiusa al traffico.
Nelle prossime ore sarà convocato un tavolo in Prefettura a Pisa, al quale prenderà parte anche ARPAT Toscana, che valuterà l’opportunità di avviare un monitoraggio ambientale per verificare eventuali ripercussioni sulla qualità dell’aria. Gli esiti delle verifiche saranno resi noti una volta completate le analisi tecniche.
Nel frattempo, in attesa di eventuali provvedimenti ufficiali da parte degli enti competenti, viene raccomandato ai cittadini, a titolo precauzionale, di limitare le attività all’aperto e mantenere chiuse porte e finestre, in attesa di ulteriori aggiornamenti.
Le autorità continueranno a monitorare la situazione e forniranno nuove comunicazioni sull’evoluzione dell’incendio e sulle eventuali misure da adottare.
NEWS IN AGGIORNAMENTOLast modified: Luglio 11, 2026