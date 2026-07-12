Fabio Mini eletto Presidente provinciale di Fratelli d’Italia: “Governare e servire”

Written by Redazione• 8:05 am• Pisa, Politica

PISA – Sabato 11 Luglio si è tenuto il Congresso Provinciale Pisano di Fratelli d’Italia presso l’Hotel San Ranieri a Pisa per la scelta anche del nuovo Presidente provinciale. Dalle urne è stato eletto Fabio Mini Sindaco di Castelfranco di Sotto il quale ci ha inviato la seguente nota programmatica che riportiamo di seguito:

“Voglio ringraziare tutti i tesserati che, con grande chiarezza, mi hanno chiamato a ricoprire l’incarico di Presidente del partito Fratelli d’Italia in provincia di Pisa. Devo onestamente dire che la scelta mi onora molto, corona un percorso iniziato molti anni fa e mi pone nella condizione di dover incrementare il servizio a favore del territorio, delle sue realtà economiche, sociali, culturali e civili nell’ottica di perseguire l’interesse generale delle nostre comunità. Con l’esperienza maturata da Sindaco di Castelfranco di sotto in questi anni avrò la possibilità di mettere al servizio di tutti le mie capacità e competenze favorendo l’unita interna, la capacità di ascolto, accogliendo e stimolando la partecipazione di tutti e contribuendo a radicare ancora di più il partito nei nostri territori. L’attenzione ai principi di solidarietà e sussidiarietà, la lotta ad una impostazione statalista bensi il supporto ai corpi intermedi ed al vasto mondo dell’associazionismo diffuso che costituisce il tessuto della nostra società. Confermo la volontà di radicare la nostra azione politica alla luce dei principi della Dottrina sociale cristiana e del mondo cattolico che, con le sue parrocchie, oratori, la gestione di scuole e case di riposo e di cura costituosce – come tutto il mondo del terzo settore – una presenza indispensabile e insostituibile per le nostre realta. L’attenzione alla dignità della persona e della sua dignità e dei suoi diritti intangibili segnerà la bussola del mio impegno, cosi come fatto sino ad adesso e, per questo, voglio ricordare il grande insegnamento di un papa cui son particolarmentelegato, San Giovanni Paolo II. La mia matrice cattolica mi ricorda che ‘governare è servire’ e sono pronto ad assumermi gli oneri di questo servizio nel territorio provinciale pisano con la collaborazione di tutte le realta’

Last modified: Luglio 12, 2026