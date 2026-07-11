Pisa, vertice al massimo livello: Knaster riunisce la dirigenza, il mercato entra nel vivo

Written by Redazione• 3:09 pm• Pisa SC



PISA – La giornata di sabato 11 luglio potrebbe rappresentare uno dei passaggi più significativi dell’estate nerazzurra. Mentre il calciomercato entra sempre più nel vivo e la squadra si prepara a partire per il ritiro di

Morgex. Alle Officine Garibaldi intanto si è svolto un vertice societario di assoluto rilievo, segnale della

volontà del Pisa Sporting Club di programmare con attenzione.

di Sandro Cacciamano

La sede di via Gioberti ha aperto eccezionalmente le proprie porte per ospitare una riunione che ha

visto seduti allo stesso tavolo tutti i principali vertici della società. A guidare l’incontro il proprietario Alexander Knaster, affiancato dal presidente Giuseppe Corrado, dall’amministratore delegato Giovanni Corrado, dal direttore operativo Daniele Freggia e dal direttore sportivo Leonardo Gabbanini.

Un summit che coincide con una giornata importante anche sul fronte del mercato, segnata dall’arrivo in città di Tommaso Marras, uno dei primi rinforzi scelti per il nuovo corso tecnico affidato a Paolo Bianco. Un segnale che conferma come il lavoro della dirigenza stia entrando nella sua fase più operativa.

Mercato e programmazione: il Pisa guarda avanti

Secondo quanto raccolto, il confronto tra i dirigenti è servito innanzitutto per fare il punto sulle

strategie di mercato. L’operazione Marras rappresenta soltanto il primo tassello di un progetto più

ampio che dovrebbe proseguire nei prossimi giorni con altri innesti mirati. L’obiettivo della società è quello di mettere a disposizione di Paolo Bianco una rosa il più possibile completa già durante il ritiro di Morgex, così da consentire al nuovo tecnico di lavorare fin dai primi giorni con un gruppo definito e competitivo.

In questo contesto continuano a essere monitorate anche altre operazioni in entrata, mentre sul

fronte delle uscite la dirigenza sta lavorando per alleggerire la rosa e creare lo spazio necessario ai

nuovi acquisti.



Il settore giovanile resta una priorità

Il vertice non si è limitato esclusivamente al mercato della prima squadra. Nella sede nerazzurra

erano presenti anche i responsabili del settore giovanile, a testimonianza di quanto il club continui a

considerare la crescita dei giovani uno degli asset fondamentali del proprio progetto. Il Pisa vuole infatti rafforzare ulteriormente il proprio vivaio, investendo nella formazione dei talenti e consolidando un percorso che negli ultimi anni ha consentito a diversi giovani di avvicinarsi al calcio professionistico. La presenza contemporanea dei vertici del settore giovanile lascia intendere che siano stati affrontati anche temi legati alla programmazione tecnica delle varie categorie e ai futuri investimenti destinati all’area scouting e allo sviluppo del vivaio.



Uno sguardo anche alle infrastrutture



Nel corso della riunione sarebbe stato affrontato anche il tema della crescita strutturale della società. Il Pisa continua infatti a portare avanti il proprio percorso di sviluppo, con particolare attenzione agli investimenti destinati alle infrastrutture e all’organizzazione del club. L’obiettivo della proprietà resta quello di costruire una società sempre più moderna, sostenibile e competitiva, capace di programmare nel medio-lungo periodo senza rinunciare alle ambizioni sportive. Il summit odierno conferma quindi come il lavoro della dirigenza non sia concentrato esclusivamente sul mercato estivo, ma coinvolga una visione più ampia che comprende organizzazione societaria, sviluppo economico e valorizzazione del patrimonio tecnico.



Il commento

Quando attorno allo stesso tavolo siedono Alexander Knaster, Giuseppe e Giovanni Corrado, Daniele Freggia e Leonardo Gabbanini, significa che il momento è particolarmente importante. Non si tratta soltanto di decidere i prossimi acquisti, ma di definire la direzione che il Pisa intende seguire nei prossimi anni. L’arrivo di Tommaso Marras rappresenta il primo segnale concreto di un mercato che sta entrando nel vivo, ma la sensazione è che la società stia costruendo qualcosa di più ampio. Programmazione, investimenti, settore giovanile e infrastrutture sembrano procedere di pari passo. È questo l’aspetto

che più colpisce: il Pisa non guarda soltanto alla prossima stagione, ma continua a lavorare per

consolidare un progetto destinato a durare nel tempo

Last modified: Luglio 12, 2026