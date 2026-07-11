A fuoco un’auto sulla superstrada: illeso il conducente

PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 04:08 di sabato 11 lulgio sulla S.G.C. FI-PI-LI per l’incendio di un’autovettura.
Il conducente, dopo aver avvertito un forte odore di bruciato provenire dal veicolo, è riuscito ad accostare tempestivamente il mezzo al margine della carreggiata, mettendosi in sicurezza.
I Vigili del Fuoco, intervenuti con due automezzi antincendio, hanno provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata.
Non si registrano persone ferite e le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.
Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale di AVR.Last modified: Luglio 11, 2026