Continuano gli appuntamenti con Siesta Cartoon al Bagno degli Americani. Domenica 12 luglio “La Famiglia Addams”

TIRRENIA – Continua al Bagno degli Americani di Tirrenia la rassegna cinematografica in riva al mare “Siesta Cartoon”, appuntamento pomeridiano dedicato ai bambini in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica.
Fino al 16 luglio alle ore 14.30 i film saranno proiettati sul grande ledwall (3.5×2), di quasi dieci metri quadrati posizionato sotto l’Hangar all’ingresso dello stabilimento.
Domenica 12 luglio sarà la volta de “La Famiglia Addams” una serie animata con protagonista la famiglia Addams creata da Charles Addams e prodotta dalla Hanna-Barbera nel 1973.
Per maggiori info 342.3513884
Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio per non perdere neanche una proiezione:
Lunedì 13 luglio – I Puffi
Martedì 14 luglio – Spie sotto copertura
Mercoledì 15 luglio – Pets 2 (In versione sottotitolata)
Giovedì 16 luglio – Il piccolo YetiLast modified: Luglio 11, 2026