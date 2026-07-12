Al via lunedì 13 luglio la rassegna “Cinema sul Mare” al Bagno degli Americani

Written by Redazione• 9:21 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Prenderà il via lunedì 13 luglio l’attesa rassegna “Cinema sul mare” al Bagno degli Americani di Tirrenia, in collaborazione con Cinema Arsenale ed Alfea Cinematografica. Cinque proiezioni alle 21.30 al calar del sole sul maxi schermo gonfiabile di 14 metri per 9.

Per tutta la rassegna sul mare il bar sotto l’Hangar sarà a disposizione del pubblico prima, durante e dopo le proiezioni anche con la gustosa Pinsa, mentre il ristorante sarà regolarmente aperto per la cena. Per maggiori info e prenotazioni 342 3513884.

Ogni sera gli spettatori potranno vivere l’esperienza del cinema all’aperto accompagnati dal fascino del tramonto e dal rumore delle onde, trasformando la spiaggia in una sala cinematografica sotto il cielo estivo.

Lunedì 13 luglio si inizierà con “Le città di pianura” road movie italiano diretto da Francesco Sossai, uscito nelle sale italiane il 2 ottobre 2025. Il film racconta il viaggio notturno di due uomini di mezza età, Carlobianchi e Doriano, che attraversano la pianura veneta alla ricerca dell’“ultimo bicchiere”. accolto molto positivamente dalla critica. Nel 2026 ha conquistato otto David di Donatello, tra cui quelli per Miglior Film e Miglior Regia.

Ecco il resto degli appuntamenti di Cinema Mare al Bagno degli Americani:

Martedì 14 luglio: Jumpers

Mercoledì 15 luglio: Una battaglia dopo l’altra

Giovedì 16 luglio: La trama fenicia

Venerdì 17 luglio: Le cose non dette

Con questa nuova edizione, “Cinema sul Mare” si conferma uno degli eventi più attesi dell’estate, capace di coniugare cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Last modified: Luglio 11, 2026