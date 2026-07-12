Written by Luglio 12, 2026 8:46 am Pisa SC

Ufficiale: Tommaso Marras è nerazzurro!

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PISA – Il Pisa Sporting Club annuncia l’esito positivo della trattativa con la Società Mantova 1911 per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Marras.

Attaccante esterno, classe 2004, Marras si mette in evidenza giovanissimo con lo Sparta Novara approdando in serie D nella stagione 2021-22: con la maglia del Chieri mette a referto 16 presenze e 2 gol. L’anno seguente il passaggio al Monza, squadra con cui disputa due campionati Primavera collezionando 80 presenze (20 gol e 9 assist); nel 2024 la prima esperienza tra i Professionisti nel Caldiero Terme in Serie C (36 presenze, 6 gol e 4 assist). Nella stagione passata, infine, Marras è stato tra i protagonisti della stagione cadetta del Mantova: 30 presenze impreziosite da 7 gol e 2 assist

Per lui adesso inizia l’avventura in Nerazzurro.

Benvenuto a Pisa Tommaso!

Last modified: Luglio 12, 2026
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