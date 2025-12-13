Confapi Pisa e del Tirreno rinnova la fiducia a Luigi Pino: confermato Presidente e ampliato il Consiglio Direttivo

Written by admin• 8:38 am• Pisa, Attualità

PISA – L’incontro, svoltosi presso la sede di Ospedaletto (Pisa), ha rappresentato anche l’occasione per rinnovare il Consiglio Direttivo, che si arricchisce di nuovi imprenditori e di nuove imprenditrici che, insieme ai componenti uscenti, hanno scelto di candidarsi per contribuire con maggiore partecipazione allo sviluppo dell’associazione, testimoniando un crescente coinvolgimento della base associativa.

“Ringrazio tutte le imprenditrici e gli imprenditori per la fiducia confermata – dichiara il Presidente Pino –. L’allargamento del Direttivo è un segnale importante: dimostra vitalità, desiderio di partecipazione e volontà di crescere insieme. Negli ultimi anni abbiamo avviato iniziative strategiche, dal potenziamento del gruppo Giovani e del gruppo Imprenditrici di Confapi alla costituzione di nuove categorie associative a livello territoriale. Confapi Pisa e del Tirreno è solida, attiva e vicina alle esigenze delle nostre aziende, che continuiamo a rappresentare in modo concreto e responsabile”.

Chi è Confapi Pisa e del Tirreno

Confapi Pisa e del Tirreno rappresenta le piccole e medie industrie delle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara. Come parte del sistema Confapi, firmataria di 13 CCNL con CGIL, CISL e UIL, l’Associazione supporta le imprese nelle relazioni sindacali, nella contrattualistica, nella partecipazione ai tavoli istituzionali e nella ricerca di opportunità, bandi e convenzioni utili allo sviluppo aziendale.

L’Associazione, grazie anche al suo sistema di enti e organismi bilaterali, è in grado di accompagnare le esigenze in tutti gli ambiti di interesse aziendale.

L’Associazione promuove inoltre networking, sviluppo delle competenze e servizi personalizzati.

Il nuovo Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo confermato è composto dal Presidente Luigi Pino e da 16 imprenditori e imprenditrici:

Renzo Amidei (Larderello Impianti), Gianfranco Antognoli (Aura Mediazione Creditizia), Sonia Bono (Tutto Matic), Andrea Bottai (Bottai Group), Diego De Lucia (Codematica), Nicola Fegatilli (F.lli Fegatilli), Lorenzo Gasperini (Mobilart), Marco Gasperini (Mobilart), Donatella Giorgi (Castellani), Patrizio Gonnelli (Geomanutenzioni), Albert Gruber (Gruber), Enio Marraccini (Itinera Servizi alle Imprese), Silvio Nevischi (La Verde Vita), Filippo Paoli (Nuova Meccanica e Toscana Riporti), Enrico Parenti (Genesy), Gabriele Scibilia (Flashpoint e Flashpoint Learning).

Confermato anche il Sindaco Revisore Piero Bellandi.

Una rappresentanza sempre più forte

Il ruolo di Confapi Pisa e del Tirreno continua a rafforzarsi sia sul territorio sia a livello nazionale. La presenza in questi anni del Presidente Pino nella Giunta Nazionale di Confapi rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e un’opportunità per dare voce alle imprese locali sui tavoli nazionali della Confederazione.

Negli ultimi anni l’associazione ha registrato una crescita significativa del numero di imprese aderenti, sostenuta anche dal lavoro delle categorie territoriali, che hanno visto ampliarsi le loro basi associative, in particolare: Edilizia – Confapi Aniem, guidata da Andrea Bottai, Informatica – Unimatica, guidata da Enrico Parenti, Metalmeccanica – Unionmeccanica, guidata da Filippo Paoli e Legno e Arredo – Unital, guidata da Lorenzo Gasperini.

A queste si aggiungono le nuove rappresentanze territoriali di Confapi Trasporti, Unionservizi e Unionchimica, i cui Presidenti sono entrati nel nuovo Consiglio Direttivo territoriale.

Un’associazione in crescita

Confapi Pisa e del Tirreno continua a rafforzare il proprio radicamento sul territorio, accogliendo nuove aziende che scelgono di aderire per la qualità della rappresentanza, dei servizi e del supporto offerto.

La conferma del Presidente Pino e del nuovo Direttivo insieme alla recente riconferma del Presidente Nazionale Cristian Camisa segna l’avvio di un triennio di consolidamento e ulteriore sviluppo, con l’obiettivo di continuare a generare valore per le PMI del territorio.

Last modified: Dicembre 13, 2025