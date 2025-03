Lunedì 31 marzo scadono le iscrizioni per i servizi mensa e trasporto scolastico a san Giuliano Terme

Written by admin• 4:51 pm• Attualità, San Giuliano Terme

PISA – L’Amministrazione comunale ricorda che l’ultimo giorno per le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2025/2026 sarà lunedì 31 marzo 2025. Le famiglie interessate possono procedere all’iscrizione attraverso il Portale dei Servizi Scolastici, utilizzando le credenziali Spid del richiedente, al seguente link: https://sangiuliano.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx

Per quanto riguarda la refezione scolastica sono tenuti a presentare la domanda i nuovi iscritti che usufruiranno del servizio per la prima volta, gli studenti che hanno cambiato istituto e coloro che accederanno a una scuola di ordine superiore.

“Il servizio garantisce menù equilibrati e diversificati – afferma l’assessora all’Istruzione Fabiana Coli -, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Viene data particolare attenzione all’uso di prodotti biologici ea chilometro zero, provenienti da filiere locali, con l’obiettivo di promuovere un’alimentazione sana e sostenibile e sostenere al contemporaneo le aziende del territorio. Abbiamo voluto investire su una mensa che non sia solo un servizio, ma anche un’occasione educativa grazie all’utilizzo di prodotti biologici e locali, tramite i quali vogliamo noi alle scolaresche il valore della sana alimentazione e della sostenibilità ambientale, oltre a garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti”.

Le esigenze alimentari specifiche di ogni bambino, comprese intolleranze e allergie, sono scrupolosamente rispettate. Nell’ambito del servizio mensa, il Comune aderisce al “Progetto Frutta”, un’iniziativa che prevede la distribuzione giornaliera di frutta fresca di stagione durante la merenda scolastica.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, il servizio richiede il rinnovo dell’iscrizione per tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, compresi coloro che ne hanno già usufrutto negli anni precedenti. Il servizio copre tutte le frazioni del territorio comunale, facilitando così gli spostamenti quotidiani degli studenti. “Non solo un servizio logistico – prosegue l’assessora -, ma un elemento fondamentale per garantire l’accesso all’istruzione a tutti i bambini del nostro territorio, in sicurezza e con attenzione verso l’ambiente”.

“Il Comune compartecipa alla spesa dei servizi scolastici in modo significativo – afferma il sindaco Matteo Cecchelli ricordando l’impegno costante dell’Amministrazione nel sostegno economico alle famiglie – e copre, mediamente, circa il 50% dei costi per la mensa e il 75% per il trasporto scolastico: investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità. Da anni lavoriamo per garantire una manutenzione costante degli edifici scolastici, investendo nella compartecipazione ai servizi in modo da permettere a tutte le famiglie di usufruirne in base alle proprie possibilità: l’accesso all’istruzione e ai servizi collegati deve essere un diritto garantito a tutti. Le nostre scuole offrono un percorso formativo continuativo che pone al centro dello sviluppo educativo le competenze cognitive, sociali ed emotive degli studenti, con l’obiettivo di prepararli a diventare cittadini consapevoli e responsabili.

Inoltre, grazie all’approvazione del nuovo regolamento comunale nello scorso Consiglio del 25 marzo c’è la possibilità di ottenere agevolazioni anche per i non residenti che rientrano nei parametri Isee (per i residenti sono già previsti) che hanno già ottenuto l’attestazione o che ne faranno richiesta entro i termini stabilità per la presentazione della relativa documentazione purché, frequentino le scuole del territorio del comune di San Giuliano Terme.

Last modified: Marzo 29, 2025