“Costruire il Futuro: Dialogo tra Giovani, Sport e Sicurezza” il grande evento organizzato dalla Questura di Pisa con gli sportivi pisani

Saranno presenti per il Pisa Sc Giuseppe Corrado, il Ds Davide Vaira ed il tecnico Filippo Inzaghi

Il 31 marzo alle 10.30, la Sala Convegni della Stazione Leopolda di Pisa ospiterà un evento speciale dal titolo “Costruire il Futuro: Dialogo tra Giovani, Sport e Sicurezza”. L’incontro, organizzato dalla Questura di Pisa in collaborazione con il Provveditorato agli Studi e con il patrocinio del Comune di Pisa e del Consiglio Regionale della Toscana, coinvolgerà oltre 400 studenti delle classi terze e quarte degli istituti superiori pisani.

L’evento si concentrerà su tre tematiche principali: “Sport e Territorio”, “Sport e Istituzioni” e “Sport e Scuola”, con l’obiettivo di stimolare il dialogo tra studenti e istituzioni. Lo sport sarà il filo conduttore per facilitare questo scambio, grazie alla partecipazione di atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e dei giocatori del Pisa Sc.

Tra i protagonisti dell’incontro ci saranno figure di spicco come Filippo Macchi, schermidore delle Fiamme Oro e vincitore di due medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024, Emanuele Lambertini, schermidore paralimpico campione del mondo, e Simone Vanni, Commissario Tecnico della Nazionale di Fioretto. Per il Pisa Sporting Club interverranno il presidente Giuseppe Corrado, il direttore sportivo Davide Vaira e l’allenatore Filippo Inzaghi. Inoltre, il canoista paralimpico Cristian Volpi e la studentessa atleta Matilde Orsetti presenteranno il progetto “Studente – atleta di alto livello”, promosso dall’Ufficio Regionale Scolastico per la Toscana.

L’incontro rappresenta un’opportunità unica per avvicinare gli studenti al mondo dello sport, delle istituzioni e della sicurezza, creando un ponte diretto tra le giovani generazioni e i valori di impegno, passione e solidarietà.

