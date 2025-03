Written by admin• 9:11 pm• Pisa SC

PISA – Saranno 492 i tifosi del Pisa che seguiranno in Calabria i ragazzi di mister Filippo Inzaghi nella trasferta valida per la trentunesima giornata del campionato di serie B.

Un grande numero tenuto conto della distanza della trasferta in terra calabrese. Chi ha deciso di partire in bus si sobbarcherà ben 14 ore di viaggio e visto anche della tardività dell’uscita dei biglietti in vendita solo da giovedì dopo il cambio di prezzo attuato.

Last modified: Marzo 29, 2025