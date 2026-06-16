Luminara, Petrucci: “La Regione sostenga la candidatura Unesco della Festa di San Ranieri”

Written by Redazione• 2:51 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.

“Vedere i lungarni illuminati dalla magia dei centomila lumini di San Ranieri è ogni anno un’emozione unica, un momento in cui la nostra città si mostra al mondo in tutta la sua straordinaria bellezza”. Lo scrive il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, intervenendo sulla valorizzazione della Luminara di San Ranieri e sul percorso per il riconoscimento come patrimonio immateriale dell’Unesco.

Per Petrucci si tratta di “una festa che attira migliaia di visitatori e che merita il massimo riconoscimento internazionale”. “Proprio per questo – ricorda – già da consigliere comunale proposi di avviare il percorso affinché la Luminara diventasse patrimonio immateriale dell’Unesco”.

Secondo il consigliere regionale, la manifestazione “non ha eguali in Italia e nel mondo”. Petrucci sottolinea inoltre il lavoro portato avanti dalle amministrazioni guidate dal sindaco Michele Conti: “Alle amministrazioni Conti va riconosciuto il merito di aver portato la Luminara al suo massimo splendore, sgomberando i lungarni dai camioncini con i neon e vietando le illuminazioni elettriche per le attività ambulanti”.

Una scelta che, secondo Petrucci, “ha reso la festa ancora più bella e suggestiva, restituendoci la magia autentica e incontaminata dei lumini”.

“La strada per valorizzare questa festa passa però anche dal riconoscimento globale – prosegue –. Già nel 2022 proposi al governatore Giani di adoperarsi in tal senso. Oggi sono fermamente a fianco del sindaco Conti nel portare avanti questa iniziativa”.

Da qui l’annuncio dell’iniziativa in Regione. “Chiederò formalmente che la Regione Toscana faccia la sua parte – conclude Petrucci – prevedendo anche un preciso e adeguato investimento economico per sostenere e finanziare il percorso della candidatura all’Unesco”.

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Last modified: Giugno 16, 2026