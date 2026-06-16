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SAN GIULIANO TERME – “Pirata della strada” rintracciato e ritrovato dalla Polizia Locale di San Giuliano Terme grazie all’ausilio degli impianti di videosorveglianza.

Il fatto si è verificato lunedì 15 febbraio intorno alle 10 nella galleria del Foro quando un auto, che transitava in direzione di Pisa, ha investito un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso. Un altro automobilista, che aveva assistito alla scena, però, ha subito avvertito il comando della Polizia Locale, fornendo anche una descrizione dettagliata del veicolo coinvolto. Sul posto sono intervenute immediatamente due pattuglie e un’ambulanza che ha trasportato d’urgenza il ciclista ferito al Pronto Soccorso, dove è stato ricoverato, con prognosi inizialmente riservata e poi di 30 giorni per gravi lesioni riportate, incluse numerose lesioni alle vertebre.

Subito dopo gli agenti si sono messi sulle tracce del pirata grazie alla descrizione dell’automobilista testimone, che ha indicato con precisione colore e marca del veicolo, e soprattutto agli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, mediante i quali prima è stato possibile verificare il transito a brevissima distanza dal luogo dell’incidente di un’auto identica a quella fuggita verificando poco dopo che aveva anche considerevoli danneggiamenti al cofano e al parabrezza.

Da qui il deferimento all’autorità giudiziaria del conducente, un cittadino residente a San Giuliano Terme, indagato per i reati di lesioni stradali gravi, omissione di soccorso e fuga in presenza di lesioni personali stradali. Le operazioni di polizia giudiziaria si sono svolte sotto il coordinamento del Sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pisa Fabio Pelosi che ha disposto il sequestro penale dei mezzi coinvolti.

“Questo intervento conferma, non solo le capacità dei nostri agenti, ma anche l’importanza dei significativi investimenti fatti negli ultimi anni per aumentare numero ed efficienza degli impianti di videosorveglianza – dice il sindaco Matteo Cecchelli-, sempre più un valore aggiunto per la sicurezza del nostro territorio come è stato dimostrato pure in questo caso”

“Gli elementi acquisiti sono piuttosto determinanti, tuttavia sono ancora in corso accertamenti di carattere tecnico per definire una ricostruzione dell’evento più precisa e mirata – spiega il comandante della Polizia Locale sangiulianese Daniele Nocchi-. Ancora una volta la funzionalità del sistema di videosorveglianza comunale ha fatto la differenza, e questo in ragione delle implementazioni dei varchi di lettura targhe e delle telecamere di contesto presenti sul territorio comunale, che hanno consentito al personale di tracciare in maniera tangibile il percorso svolto dalla vettura dell’indagato.“

Last modified: Giugno 16, 2026