Luca D’Angelo: “Pareggio giusto, ma le migliori occasioni le abbiamo create noi”

Scritto da admin• 9:15 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo analizza il pareggio a reti bianche del suo Pisa nel big match contro il Cagliari.



“Il pareggio è il risultato più giusto, abbiamo messo in grossa difficoltà il Cagliari che è una grande squadra e ha un allenatore che non c’entra niente con noi. Detto ciò, le occasioni più grandi le abbiamo avute noi, questo bisogna dirlo. Esteves? Pensavamo di poterlo recuperare, invece ha un problema alla caviglia, ma nella prossima gara ci sarà. Morutan l’ho schierato a destra per favorire l’uno contro uno su Azzi, ma non è andata benissimo, così è tornato a giocare sotto le punte dove ha fatto le migliori cose della partita. Marin? Lo porterei sempre con me, anche sotto attacco atomico”.

Last modified: Aprile 10, 2023