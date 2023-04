Claudio Ranieri: “Un pareggio che fa bene ad entrambe. Il Pisa la squadra che ci ha messo più in difficoltà”

Scritto da admin• 9:09 pm• Pisa SC

PISA – Disamina lucida per il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri che nel dopo gara commenta il pareggio ottenuto dal Cagliari a Pisa.

“È stata una bella partita, scoppiettante ed entrambe le squadre volevano vincere. Credo che i tifosi si siano divertiti. Questo è uno di quei pareggi che fa bene, entrambe le squadre hanno tentato di sopraffare l’altra. Una sconfitta sarebbe stata un contraccolpo psicologico per entrambe. Di Pardo? Molto bene. Giocare tutta la partita in questo modo, dopo il tempo fuori va benissimo. Sono veramente contento. Volevo spendere una parola anche per Prelec: oggi un punto di riferimento”. Non è facile incontrare il Pisa è la squadra che ci ha messo più in difficoltà e che ha tirato più in porta. La parata di Radunovic è stata splendida per noi perdere sarebbe stata una beffa”

Last modified: Aprile 10, 2023