Arturo Calabresi: “Il pareggio di oggi ci serva da stimolo”

PISA – Ecco il commento di Arturo Calabresi, uno dei protagonisti di questa gara fra Pisa e Cagliari terminata a reti bianche.

“È stata una gara che abbiamo affrontato nel modo giusto, attuando una buona prova difensiva e questo ci deve dare una spinta nel prosieguo del campionato, lasciandoci alle spalle i risultati altalenanti delle ultime gare”.

“Questo è un risultato che deve stimolarci in positivo, poi durante questa settimana abbiamo lavorato tanto. Giocavamo contro una squadra forte e il fatto di essercela giocata alla pari è significativo. Sicuramente c’è un po’ di rammarico per non aver conquistato i tre punti, ma ci sono degli aspetti positivi da considerare”.

