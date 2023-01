Luca D’Angelo: “Pareggio giusto, i nostri tifosi sono stati eccezionali”

Scritto da admin• 7:48 pm• Pisa SC

PISA – Il mister nerazzurro Luca D’Angelo analizza la partita del “Luigi Ferraris” dove il Pisa ha conquistato un pareggio importante.

di Maurizio Ficeli

“Direi che è stata una partita equilibrata che abbiamo affrontato bene. Abbiamo pressato molto nei primi 25′ e solo in una occasione loro si sono resi pericolosi nel primo tempo, mentre nella ripresa il Genoa si è reso pericoloso dopo l’espulsione di Marin, ma siamo rimasti compatti portando a casa un buon punto. Si, c’è stata una parola di troppo da parte di Marin, anche se penso che un arbitro bravo come Volpi, forse avrebbe potuto anche sorvolare perché la partita era agonisticamente molto importante, anche perché un ‘vaffanculo’ non ha mai ammazzato nessuno. Abbiamo fatto una fase difensiva molto positiva. Nelle ultime partite abbiamo avuto qualche difficoltà, ma i ragazzi si sono sempre comportati bene con grandi prestazioni. Riguardo ai tifosi avevo notato che le due tifoserie fossero mischiate. Ognuno faceva il tifo per la propria squadra senza offese. I nostri tifosi sono stati eccezionali e sono riusciti a farci sentire meno soli in uno stadio come questo. Li ringrazio tutti e 5000 “.

