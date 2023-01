Stefano Moreo: “Un buon punto contro un Genoa di caratura”

Scritto da admin• 8:00 pm• Pisa SC, Tutti

GENOVA – Al termine della gara pareggiata dai nerazzurri al ‘Luigi Ferraris” il nuovo arrivato Stefano Moreo, partito dal primo minuto, analizza lo 0-0 contro il Genoa.

di Maurizio Ficeli

“Contro un Genoa di questa caratura non era facile, ma noi siamo stati bravi a partire forte mettendoli in difficoltà nel primo venti minuti. Poi li abbiamo aspettati e malgrado si sia rimasti in dieci abbiamo portato in fondo la gara. Questo è un gruppo meraviglioso, siamo uniti. Riguardo a me, era un po’ di tempo che il Pisa mi cercava e sono contento di essere qui”.

Last modified: Gennaio 28, 2023