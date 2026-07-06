Carta d’identità elettronica, nuova apertura straordinaria degli uffici anagrafe a Pisa

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PISA- Sabato 18 luglio, dalle 8.30 alle 18.30, è in programma una nuova apertura straordinaria degli Uffici anagrafe del Comune di Pisa, dedicata alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’identità elettronica.

Per l’intera giornata saranno aperte la sede Anagrafe della Sesta Porta, in via Cesare Battisti 53, e la sede di Don Bosco-Pratale, in Largo Petrarca, ex circoscrizione 5. Gli uffici riceveranno esclusivamente su appuntamento.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di accompagnamento dei cittadini verso il passaggio alla CIE, anche alla luce delle novità normative sulla validità dei documenti cartacei. Dal 3 agosto 2026, infatti, tutte le vecchie carte d’identità in formato cartaceo non saranno più valide per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 giugno scorso, è stato stabilito che le carte d’identità cartacee continueranno invece a essere valide in Italia, fino alla loro naturale scadenza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi.

Il Comune invita quindi i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea a richiedere la Carta d’identità elettronica, in particolare se hanno in programma viaggi all’estero o partenze durante il periodo estivo.

Per prenotare un appuntamento è possibile telefonare, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11, al numero 366 3481048. Gli appuntamenti disponibili saranno programmati per sabato 18 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 8.30, primo appuntamento della giornata, e le 18.30, ultimo appuntamento previsto, nelle due sedi coinvolte dall’apertura straordinaria.

«Le recenti novità normative – dichiara l’assessore ai servizi demografici del Comune di Pisa, Amanuel Sikera – hanno chiarito definitivamente il quadro relativo alla validità delle carte d’identità cartacee. Questi documenti continueranno a essere validi in Italia, fino alla loro naturale scadenza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, ma dal 3 agosto non potranno più essere utilizzati per l’espatrio».

«Per questo motivo – prosegue Sikera – rinnoviamo l’invito ai cittadini a procedere quanto prima alla sostituzione dei documenti in formato cartaceo con la Carta d’identità elettronica, soprattutto per chi ha in programma viaggi all’estero o intende partire durante il periodo estivo».

L’assessore sottolinea anche il valore organizzativo delle aperture straordinarie. «Nei mesi scorsi gli Open Day hanno registrato una grande partecipazione e si sono dimostrati uno strumento efficace per ampliare l’accesso ai servizi anagrafici. Il lavoro svolto ci ha consentito di perfezionare l’organizzazione del servizio, introducendo gli appuntamenti e confermando l’apertura contemporanea delle sedi della Sesta Porta e di Largo Petrarca, una soluzione che consente di ridurre code e attese offrendo un servizio più efficiente e personalizzato secondo le necessità degli utenti».

«Oggi le carte d’identità cartacee rappresentano una quota residuale rispetto alle Carte d’identità elettroniche rilasciate nel territorio comunale – conclude Sikera – ma invitiamo comunque tutti coloro che ne sono ancora in possesso a programmare la sostituzione per tempo, approfittando anche delle aperture straordinarie».

Last modified: Luglio 6, 2026