Written by Luglio 6, 2026 2:13 pm Tirrenia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Dialoghi d’Autore, a Tirrenia la rassegna letteraria di Marenia 2026

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TIRRENIA- Prende il via mercoledì 8 luglio, al Parco Ciro Plebe di piazza dei Fiori a Tirrenia, la rassegna letteraria “Dialoghi d’Autore”, promossa dall’assessorato al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa in collaborazione con la Libreria Pellegrini e la Libreria Fogola.

Ad aprire il ciclo di incontri sarà Paolo Gulisano con “La letteratura della gioia: Tolkien, Lewis e Guareschi”. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio, sarà invece protagonista Claudio Velardi, direttore del quotidiano Il Riformista, con il libro “Siamo stati iscritti al PCI”, scritto insieme a Chicco Testa.

«Con Dialoghi d’Autore – dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatinientra nel vivo il cartellone di Marenia 2026, che anche quest’anno conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di proporre un’estate che affianchi agli spettacoli occasioni di incontro, divertimento, riflessione e crescita culturale».

«Nella cornice del Parco di Ciclilandia, oggi intitolato a Ciro Plebe – prosegue Pesciatini – si alterneranno autori di rilievo nazionale che presenteranno le loro più recenti pubblicazioni, offrendo al pubblico la possibilità di confrontarsi direttamente con loro sui temi dell’attualità e della letteratura. I primi due incontri vedranno protagonisti Paolo Gulisano, mercoledì 8 luglio, e Claudio Velardi, giovedì 9 luglio».

La rassegna, ricorda l’assessore, è nata nel periodo successivo alla pandemia con l’obiettivo di riportare le persone a incontrarsi e riscoprire il valore del libro come strumento di dialogo e condivisione. «Il sottotitolo della rassegna – aggiunge – è ripreso dal grande poeta tedesco Hölderlin: “Noi siamo colloquio”. Nel corso degli anni l’iniziativa è diventata un appuntamento molto apprezzato da cittadini e turisti, contribuendo a rendere il nostro litorale una destinazione sempre più attrattiva anche dal punto di vista culturale».

«È questo lo spirito di Marenia – conclude Pesciatini –: offrire un’estate di qualità, capace di coniugare intrattenimento, cultura e valorizzazione del territorio. Inoltre il messaggio sotteso è quello di frequentare e acquistare i libri direttamente nelle nostre librerie, per salvaguardarle grazie anche al valore relazionale che esprimono».

Dopo i primi due appuntamenti, la rassegna proseguirà con Marcello Veneziani, autore di “Nietzsche e Marx si davano la mano” il 16 luglio; Gian Andrea Cerone con “L’incertezza del domani” il 18 luglio; Chiara Tarantino con “Quattro teste dal museo di Corneto” il 22 luglio; Stefano Fava con “La soffitta delle parole” il 23 luglio; Giancarlo Cesana con “Ed io che sono? Tra psicologia ed educazione” il 24 luglio; ed Erica Cassano con “Duramadre” il 25 luglio.

Tutti gli incontri, a ingresso libero e con inizio alle 21.15, si terranno al Parco Ciro Plebe, ex Ciclilandia, in piazza dei Fiori a Tirrenia. Ogni appuntamento sarà arricchito da un dialogo tra l’autore e giornalisti, scrittori e operatori culturali, offrendo al pubblico un’occasione di confronto, approfondimento e riflessione sui temi affrontati nei volumi presentati.

Mercoledì 8 luglio Paolo Gulisano accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato a Tolkien, Lewis e Giovannino Guareschi, uniti dal tema della gioia come filo conduttore di una letteratura capace di esaltare la vita, l’innocenza e il superamento delle tenebre attraverso i linguaggi del mito, del fantasy e della narrativa.

Giovedì 9 luglio Claudio Velardi presenterà invece “Siamo stati iscritti al PCI”, libro scritto con Chicco Testa, nel quale i due autori, entrambi ex dirigenti del Partito Comunista Italiano, ripercorrono il proprio passato e la storia politica e culturale italiana con uno sguardo diretto, ironico e mai nostalgico. A dialogare con l’autore saranno Alessandro Agostinelli e il direttore de Il Tirreno Cristiano Marcacci.

Last modified: Luglio 6, 2026
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