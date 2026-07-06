Dialoghi d’Autore, a Tirrenia la rassegna letteraria di Marenia 2026

Written by Redazione• 2:13 pm• Tirrenia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

TIRRENIA- Prende il via mercoledì 8 luglio, al Parco Ciro Plebe di piazza dei Fiori a Tirrenia, la rassegna letteraria “Dialoghi d’Autore”, promossa dall’assessorato al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa in collaborazione con la Libreria Pellegrini e la Libreria Fogola.

Ad aprire il ciclo di incontri sarà Paolo Gulisano con “La letteratura della gioia: Tolkien, Lewis e Guareschi”. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio, sarà invece protagonista Claudio Velardi, direttore del quotidiano Il Riformista, con il libro “Siamo stati iscritti al PCI”, scritto insieme a Chicco Testa.

«Con Dialoghi d’Autore – dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – entra nel vivo il cartellone di Marenia 2026, che anche quest’anno conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di proporre un’estate che affianchi agli spettacoli occasioni di incontro, divertimento, riflessione e crescita culturale».

«Nella cornice del Parco di Ciclilandia, oggi intitolato a Ciro Plebe – prosegue Pesciatini – si alterneranno autori di rilievo nazionale che presenteranno le loro più recenti pubblicazioni, offrendo al pubblico la possibilità di confrontarsi direttamente con loro sui temi dell’attualità e della letteratura. I primi due incontri vedranno protagonisti Paolo Gulisano, mercoledì 8 luglio, e Claudio Velardi, giovedì 9 luglio».

La rassegna, ricorda l’assessore, è nata nel periodo successivo alla pandemia con l’obiettivo di riportare le persone a incontrarsi e riscoprire il valore del libro come strumento di dialogo e condivisione. «Il sottotitolo della rassegna – aggiunge – è ripreso dal grande poeta tedesco Hölderlin: “Noi siamo colloquio”. Nel corso degli anni l’iniziativa è diventata un appuntamento molto apprezzato da cittadini e turisti, contribuendo a rendere il nostro litorale una destinazione sempre più attrattiva anche dal punto di vista culturale».

«È questo lo spirito di Marenia – conclude Pesciatini –: offrire un’estate di qualità, capace di coniugare intrattenimento, cultura e valorizzazione del territorio. Inoltre il messaggio sotteso è quello di frequentare e acquistare i libri direttamente nelle nostre librerie, per salvaguardarle grazie anche al valore relazionale che esprimono».

Dopo i primi due appuntamenti, la rassegna proseguirà con Marcello Veneziani, autore di “Nietzsche e Marx si davano la mano” il 16 luglio; Gian Andrea Cerone con “L’incertezza del domani” il 18 luglio; Chiara Tarantino con “Quattro teste dal museo di Corneto” il 22 luglio; Stefano Fava con “La soffitta delle parole” il 23 luglio; Giancarlo Cesana con “Ed io che sono? Tra psicologia ed educazione” il 24 luglio; ed Erica Cassano con “Duramadre” il 25 luglio.

Tutti gli incontri, a ingresso libero e con inizio alle 21.15, si terranno al Parco Ciro Plebe, ex Ciclilandia, in piazza dei Fiori a Tirrenia. Ogni appuntamento sarà arricchito da un dialogo tra l’autore e giornalisti, scrittori e operatori culturali, offrendo al pubblico un’occasione di confronto, approfondimento e riflessione sui temi affrontati nei volumi presentati.

Mercoledì 8 luglio Paolo Gulisano accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato a Tolkien, Lewis e Giovannino Guareschi, uniti dal tema della gioia come filo conduttore di una letteratura capace di esaltare la vita, l’innocenza e il superamento delle tenebre attraverso i linguaggi del mito, del fantasy e della narrativa.

Giovedì 9 luglio Claudio Velardi presenterà invece “Siamo stati iscritti al PCI”, libro scritto con Chicco Testa, nel quale i due autori, entrambi ex dirigenti del Partito Comunista Italiano, ripercorrono il proprio passato e la storia politica e culturale italiana con uno sguardo diretto, ironico e mai nostalgico. A dialogare con l’autore saranno Alessandro Agostinelli e il direttore de Il Tirreno Cristiano Marcacci.

Last modified: Luglio 6, 2026