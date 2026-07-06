Aggressione su un bus a Pisa, Ugl: “Servono più sicurezza e Daspo urbano”

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PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Giuseppe Dominici, segretario confederale Ugl Toscana, Marco Cecchi, segretario Ugl Pisa, e Giuseppe Caporaso, segretario Autoferro Ugl Pisa.

«Le aggressioni ai danni dei lavoratori del servizio pubblico locale sono un grave fenomeno che deve essere contrastato in modo adeguato e rapido». Così Giuseppe Dominici, segretario confederale Ugl Toscana, Marco Cecchi, segretario Ugl Pisa, e Giuseppe Caporaso, segretario Autoferro Ugl Pisa, intervengono dopo il recente episodio avvenuto su un bus a Pisa, dove un uomo ha mandato in frantumi con un pugno il vetro della cabina di guida.

Secondo Ugl, quanto accaduto conferma la necessità di investire ancora di più sulla sicurezza del trasporto pubblico locale. «È inaccettabile – dichiarano – che si rischi la propria incolumità sul posto di lavoro e che, allo stesso tempo, venga messa a repentaglio anche la sicurezza dei passeggeri. La Regione faccia pienamente la sua parte».

Il sindacato propone anche l’adozione del Daspo urbano per soggetti responsabili di episodi di questo tipo e annuncia la richiesta di un incontro con Prefetto, Sindaco e Presidente della Provincia di Pisa.

«L’Ugl è da sempre in prima linea per cercare di garantire la massima serenità ai lavoratori, che devono essere messi in condizione di svolgere la propria attività nel miglior modo possibile», aggiungono Dominici, Cecchi e Caporaso.

Il sindacato esprime infine apprezzamento per il comportamento dell’autista coinvolto nell’episodio. «Desideriamo complimentarci con il conducente per la prontezza e la perizia con cui ha gestito questa improvvisa criticità e ci auguriamo che l’autore del gesto venga adeguatamente sanzionato».

Last modified: Luglio 6, 2026