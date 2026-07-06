Lavori sulla rete idrica a Pisa, sospensione dell’acqua nella notte tra il 9 e il 10 luglio

PISA- Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, dalle 21.30 di giovedì 9 luglio alle 5 del mattino successivo sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in alcune strade della città.
La sospensione interesserà le vie Volpi, Garibaldi nel tratto compreso tra via Gioberti e la rotatoria di largo Monasterio, Semeraro, G. Flamini, Rosini, Mossa, Morandi, Momigliano, Felici, Canavari e Donadoni.
Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
Scusandosi per i possibili disagi, Acque informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Luglio 6, 2026