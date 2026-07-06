Ospedale di Comunità di Navacchio, Del Giudice presenta un’interrogazione: “Serve chiarezza sui 26 posti letto”

Written by Redazione• 2:27 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Bice Del Giudice, capogruppo della lista civica PER VOI in merito al rischio di perdita di 26 posti letto di cure intermedie alla Misericordia di Navacchio.

La capogruppo della lista civica Per Voi, Bice Del Giudice, presenterà un’interrogazione alla Giunta comunale di Cascina sulla situazione dell’Ospedale di Comunità/Casa di Cura della Misericordia di Navacchio, dopo le notizie relative al rischio di perdita dei 26 posti letto di cure intermedie.

Una situazione che, secondo Del Giudice, avrebbe conseguenze dirette per cittadini, famiglie, anziani, persone fragili e operatori del territorio. In base a quanto riportato dalla stampa locale e denunciato pubblicamente dalla petizione di Cascina Rossa, il presidio sarebbe stato a rischio già dal 1° luglio per il mancato rinnovo o adeguamento dei rapporti convenzionali con il sistema sanitario pubblico.

«Su questa vicenda serve la massima chiarezza istituzionale – dichiara Del Giudice –. Stiamo parlando di un presidio sanitario territoriale importante per tutta la comunità cascinese. Quando sono a rischio posti letto, servizi e lavoro, il Comune deve informare, assumere una posizione pubblica e fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per difendere il territorio».

L’interrogazione chiederà al sindaco e alla Giunta di chiarire quali interlocuzioni siano state avviate con Regione Toscana, Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Misericordia di Navacchio, quale sia stato l’esito del tavolo del 25 maggio, per quale ragione il sindaco non vi abbia preso parte, qualora la circostanza fosse confermata, e quali iniziative concrete l’Amministrazione intenda assumere per scongiurare la riduzione o la cessazione dei 26 posti letto.

«Non facciamo polemica per partito preso – conclude Del Giudice –. Chiediamo trasparenza, responsabilità e una presa di posizione netta. Su sanità territoriale, servizi di prossimità e tutela delle persone più fragili Cascina ha il diritto di sapere».

Last modified: Luglio 6, 2026