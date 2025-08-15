L’Oroscopo degli oroscopi del 15 agosto 2025

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese e di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.
di Leonardo Miraglia
Oroscopo cinese del 15 agosto 2025:
Topo
Parola chiave: strategia.
Amore: dialoghi chiarificatori; non forzare promesse.
Lavoro/Denaro: idee brillanti, ma chiudi i dettagli la prossima settimana.
Energia: buona se eviti sovraccarichi sociali.
Consiglio: scrivi un piano in 3 mosse e rispettalo.
Bue
Parola chiave: costanza.
Amore: piccole attenzioni contano più dei grandi gesti.
Lavoro/Denaro: giornata “di manutenzione”: sistema conti, archivi, scadenze.
Energia: stabile, con cali serali.
Consiglio: toni bassi e risultati alti.
Tigre
Parola chiave: misura.
Amore: passione sì, impulsività no; evita gelosie.
Lavoro/Denaro: non è il giorno per rischi; proteggi ciò che hai.
Energia: alta al mattino, nervosa nel pomeriggio.
Consiglio: tre respiri prima di ogni decisione.
Coniglio
Parola chiave: delicatezza.
Amore: affetto tenero; ottimo per riavvicinamenti.
Lavoro/Denaro: cura relazioni utili; rimanda trattative spinose.
Energia: buona se preservi i tuoi spazi.
Fortunati: 2 • verde chiaro • 15:00–17:00.
Consiglio: proteggi il tuo tempo: meno rumore, più qualità.
Drago
Parola chiave: centratura.
Amore: magnetismo alto, ma serve ascolto vero.
Lavoro/Denaro: puoi catalizzare un gruppo; evita promesse eccessive.
Energia: potente, rischi di strafare.
Consiglio: trasforma l’entusiasmo in passi concreti.
Serpente
Parola chiave: finezza.
Amore: attrazione intensa; chiarisci ciò che non dici.
Lavoro/Denaro: intuito sopra la media; eccelli in analisi e strategia.
Energia: profonda, introspettiva.
Consiglio: una mossa ben studiata vale più di dieci affrettate.
Cavallo
Parola chiave: ritmo.
Amore: complicità se abbassi la velocità.
Lavoro/Denaro: alterna sprint e pause; non firmare al volo.
Energia: alta al pomeriggio, cala dopo cena.
Consiglio: programma micro-tappe e premiati a ogni traguardo.
Capra
Parola chiave: armonia.
Amore: dolcezza e creatività risolvono tutto.
Lavoro/Denaro: giornata fertile per ispirazioni artistiche; prudenza nelle spese.
Energia: fluisce con musica e natura.
Consiglio: estetica e serenità: rendi bello ciò che fai.
Scimmia
Parola chiave: ingegno.
Amore: flirt leggeri; evita giochi mentali.
Lavoro/Denaro: hacking positivo dei problemi; non scoprirti troppo.
Energia: brillante, mentale.
Consiglio: un’idea + una prova pratica oggi.
Gallo
Parola chiave: precisione.
Amore: sincerità elegante batte perfezionismo.
Lavoro/Denaro: ottimo per check-list, controllo qualità, curriculum/portfolio.
Energia: lineare, migliore al mattino.
Consiglio: togli il superfluo: perfezione = semplicità.
Cane
Parola chiave: tutela.
Amore: proteggi senza controllare; ascolta prima di reagire.
Lavoro/Denaro: affina contratti, policy, confini; rinvia scontri.
Energia: buona con routine chiare.
Consiglio: ciò che difendi oggi ti sostiene domani.
Maiale
Parola chiave: conforto.
Amore: convivialità dolce, zero drammi.
Lavoro/Denaro: focus su benessere e sostenibilità; evita spese emozionali.
Energia: cresce con cibo semplice e riposo.
Consiglio: scegli il “sì” che ti fa stare bene, lascia il resto.
Oroscopo vedico del 15 agosto 2025:
Mesha/Ariete
Previsioni: Giornata intensa ma produttiva. Potresti trovarti a dover affrontare una questione di lavoro che richiede precisione e fermezza. Evita polemiche con colleghi e presta attenzione alla salute, soprattutto a disturbi legati alla digestione.
Rimedio vedico: Offri acqua a una pianta di basilico sacro (Tulsi) la mattina.
Vrishabha/Toro
Previsioni: Oggi la tua mente è vivace e fertile di idee. Buon momento per attività artistiche e per rafforzare un legame affettivo. Evita però speculazioni finanziarie: le stelle suggeriscono prudenza nei giochi d’azzardo.
Rimedio vedico: Accendi una candela gialla davanti a un’immagine di Saraswati, dea della conoscenza.
Mithuna/Gemelli
Previsioni: Energia favorevole per risolvere questioni domestiche. Possibile una conversazione importante con un familiare. Ottimo momento per ripulire e riorganizzare gli spazi di casa, favorendo armonia e pace interiore.
Rimedio vedico: Brucia incenso di sandalo per purificare l’ambiente domestico.
Karka/Cancro
Previsioni: Potresti ricevere una notizia incoraggiante o un invito a un evento importante. La tua capacità di esprimerti chiaramente ti aiuta a ottenere supporto. Favoriti brevi viaggi o incontri stimolanti.
Rimedio vedico: Offri fiori freschi a una divinità locale o al tuo altare domestico.
Simha/Leone
Previsioni: Attenzione a spese impulsive. La giornata spinge a riconsiderare le priorità economiche e a parlare con maggiore chiarezza. Dal 16 agosto il Sole rafforzerà la tua leadership e la tua autostima.
Rimedio vedico: Donare riso crudo a un tempio o a una famiglia bisognosa.
Kanya/Vergine
Previsioni: Momento di introspezione e riorientamento. Puoi pianificare nuove strategie per la tua carriera o vita personale. Non trascurare il riposo: un’eccessiva focalizzazione sul lavoro può logorarti.
Rimedio vedico: Recita il mantra “Om Namo Bhagavate Vasudevaya” 11 volte al mattino.
Tula/Bilancia
Previsioni: È un giorno di riflessione, ideale per meditare, pregare o dedicarsi ad attività silenziose. Possibili spese impreviste, quindi meglio limitare gli acquisti superflui.
Rimedio vedico: Offri latte a un cane randagio o a un animale in difficoltà.
Vrishchika/Scorpione
Previsioni: Possibili buone notizie legate al denaro o a collaborazioni. Ottimo per stringere nuove alleanze professionali. Evita atteggiamenti troppo dominanti nei gruppi.
Rimedio vedico: Accendi una lampada a olio di sesamo al tramonto.
Dhanu/Sagittario
Previsioni: Un’occasione professionale può presentarsi in modo inatteso. Giornata favorevole per incontri con figure autorevoli. Mantieni equilibrio tra ambizione e diplomazia.
Rimedio vedico: Recita il Gayatri Mantra al sorgere del sole.
Makara/Capricorno
Previsioni: Spirito filosofico e desiderio di ampliare le conoscenze. Possibile pianificazione di un viaggio o inizio di uno studio importante.
Rimedio vedico: Offri incenso di legno di sandalo in un tempio.
Kumbha/Acquario
Previsioni: Giornata intensa sul piano emotivo. Possibile rivelazione o intuizione profonda che ti porta a cambiare prospettiva. Prudenza in questioni finanziarie condivise.
Rimedio vedico: Offri acqua corrente a un albero di Peepal (fico sacro).
Meena/Pesci
Previsioni: Giornata armoniosa per l’amore e le collaborazioni. Buon momento per risolvere vecchie incomprensioni.
Rimedio vedico: Donare fiori a una coppia di sposi o a una persona anziana.da sfruttare.