Written by Agosto 15, 2025 6:48 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Oroscopo degli oroscopi del 15 agosto 2025

HomePisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGEL’Oroscopo degli oroscopi del 15 agosto 2025

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese e di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.

di Leonardo Miraglia

Oroscopo cinese del 15 agosto 2025:

Topo

Parola chiave: strategia.
Amore: dialoghi chiarificatori; non forzare promesse.
Lavoro/Denaro: idee brillanti, ma chiudi i dettagli la prossima settimana.
Energia: buona se eviti sovraccarichi sociali.
Consiglio: scrivi un piano in 3 mosse e rispettalo.

Bue

Parola chiave: costanza.
Amore: piccole attenzioni contano più dei grandi gesti.
Lavoro/Denaro: giornata “di manutenzione”: sistema conti, archivi, scadenze.
Energia: stabile, con cali serali.
Consiglio: toni bassi e risultati alti.

Tigre

Parola chiave: misura.
Amore: passione sì, impulsività no; evita gelosie.
Lavoro/Denaro: non è il giorno per rischi; proteggi ciò che hai.
Energia: alta al mattino, nervosa nel pomeriggio.
Consiglio: tre respiri prima di ogni decisione.

Coniglio

Parola chiave: delicatezza.
Amore: affetto tenero; ottimo per riavvicinamenti.
Lavoro/Denaro: cura relazioni utili; rimanda trattative spinose.
Energia: buona se preservi i tuoi spazi.
Fortunati: 2 • verde chiaro • 15:00–17:00.
Consiglio: proteggi il tuo tempo: meno rumore, più qualità.

Drago

Parola chiave: centratura.
Amore: magnetismo alto, ma serve ascolto vero.
Lavoro/Denaro: puoi catalizzare un gruppo; evita promesse eccessive.
Energia: potente, rischi di strafare.
Consiglio: trasforma l’entusiasmo in passi concreti.

Serpente

Parola chiave: finezza.
Amore: attrazione intensa; chiarisci ciò che non dici.
Lavoro/Denaro: intuito sopra la media; eccelli in analisi e strategia.
Energia: profonda, introspettiva.
Consiglio: una mossa ben studiata vale più di dieci affrettate.

Cavallo

Parola chiave: ritmo.
Amore: complicità se abbassi la velocità.
Lavoro/Denaro: alterna sprint e pause; non firmare al volo.
Energia: alta al pomeriggio, cala dopo cena.
Consiglio: programma micro-tappe e premiati a ogni traguardo.

Capra

Parola chiave: armonia.
Amore: dolcezza e creatività risolvono tutto.
Lavoro/Denaro: giornata fertile per ispirazioni artistiche; prudenza nelle spese.
Energia: fluisce con musica e natura.
Consiglio: estetica e serenità: rendi bello ciò che fai.

Scimmia

Parola chiave: ingegno.
Amore: flirt leggeri; evita giochi mentali.
Lavoro/Denaro: hacking positivo dei problemi; non scoprirti troppo.
Energia: brillante, mentale.
Consiglio: un’idea + una prova pratica oggi.

Gallo

Parola chiave: precisione.
Amore: sincerità elegante batte perfezionismo.
Lavoro/Denaro: ottimo per check-list, controllo qualità, curriculum/portfolio.
Energia: lineare, migliore al mattino.
Consiglio: togli il superfluo: perfezione = semplicità.

Cane

Parola chiave: tutela.
Amore: proteggi senza controllare; ascolta prima di reagire.
Lavoro/Denaro: affina contratti, policy, confini; rinvia scontri.
Energia: buona con routine chiare.
Consiglio: ciò che difendi oggi ti sostiene domani.

Maiale

Parola chiave: conforto.
Amore: convivialità dolce, zero drammi.
Lavoro/Denaro: focus su benessere e sostenibilità; evita spese emozionali.
Energia: cresce con cibo semplice e riposo.
Consiglio: scegli il “sì” che ti fa stare bene, lascia il resto.

Oroscopo vedico del 15 agosto 2025:

Mesha/Ariete

Previsioni: Giornata intensa ma produttiva. Potresti trovarti a dover affrontare una questione di lavoro che richiede precisione e fermezza. Evita polemiche con colleghi e presta attenzione alla salute, soprattutto a disturbi legati alla digestione.
Rimedio vedico: Offri acqua a una pianta di basilico sacro (Tulsi) la mattina.

Vrishabha/Toro

Previsioni: Oggi la tua mente è vivace e fertile di idee. Buon momento per attività artistiche e per rafforzare un legame affettivo. Evita però speculazioni finanziarie: le stelle suggeriscono prudenza nei giochi d’azzardo.
Rimedio vedico: Accendi una candela gialla davanti a un’immagine di Saraswati, dea della conoscenza.

Mithuna/Gemelli

Previsioni: Energia favorevole per risolvere questioni domestiche. Possibile una conversazione importante con un familiare. Ottimo momento per ripulire e riorganizzare gli spazi di casa, favorendo armonia e pace interiore.
Rimedio vedico: Brucia incenso di sandalo per purificare l’ambiente domestico.

Karka/Cancro

Previsioni: Potresti ricevere una notizia incoraggiante o un invito a un evento importante. La tua capacità di esprimerti chiaramente ti aiuta a ottenere supporto. Favoriti brevi viaggi o incontri stimolanti.
Rimedio vedico: Offri fiori freschi a una divinità locale o al tuo altare domestico.

Simha/Leone

Previsioni: Attenzione a spese impulsive. La giornata spinge a riconsiderare le priorità economiche e a parlare con maggiore chiarezza. Dal 16 agosto il Sole rafforzerà la tua leadership e la tua autostima.
Rimedio vedico: Donare riso crudo a un tempio o a una famiglia bisognosa.

Kanya/Vergine

Previsioni: Momento di introspezione e riorientamento. Puoi pianificare nuove strategie per la tua carriera o vita personale. Non trascurare il riposo: un’eccessiva focalizzazione sul lavoro può logorarti.
Rimedio vedico: Recita il mantra “Om Namo Bhagavate Vasudevaya” 11 volte al mattino.

Tula/Bilancia

Previsioni: È un giorno di riflessione, ideale per meditare, pregare o dedicarsi ad attività silenziose. Possibili spese impreviste, quindi meglio limitare gli acquisti superflui.
Rimedio vedico: Offri latte a un cane randagio o a un animale in difficoltà.

Vrishchika/Scorpione

Previsioni: Possibili buone notizie legate al denaro o a collaborazioni. Ottimo per stringere nuove alleanze professionali. Evita atteggiamenti troppo dominanti nei gruppi.
Rimedio vedico: Accendi una lampada a olio di sesamo al tramonto.

Dhanu/Sagittario

Previsioni: Un’occasione professionale può presentarsi in modo inatteso. Giornata favorevole per incontri con figure autorevoli. Mantieni equilibrio tra ambizione e diplomazia.
Rimedio vedico: Recita il Gayatri Mantra al sorgere del sole.

Makara/Capricorno

Previsioni: Spirito filosofico e desiderio di ampliare le conoscenze. Possibile pianificazione di un viaggio o inizio di uno studio importante.
Rimedio vedico: Offri incenso di legno di sandalo in un tempio.

Kumbha/Acquario

Previsioni: Giornata intensa sul piano emotivo. Possibile rivelazione o intuizione profonda che ti porta a cambiare prospettiva. Prudenza in questioni finanziarie condivise.
Rimedio vedico: Offri acqua corrente a un albero di Peepal (fico sacro).

Meena/Pesci

Previsioni: Giornata armoniosa per l’amore e le collaborazioni. Buon momento per risolvere vecchie incomprensioni.
Rimedio vedico: Donare fiori a una coppia di sposi o a una persona anziana.da sfruttare.

Last modified: Agosto 14, 2025
Previous Story
L’Effemeride Pisana del 15 agosto 2025
Next Story
Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 16 agosto

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti