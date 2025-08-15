L’Oroscopo degli oroscopi del 15 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:48 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese e di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.

Oroscopo cinese del 15 agosto 2025:

Topo

Parola chiave: strategia.

Amore: dialoghi chiarificatori; non forzare promesse.

Lavoro/Denaro: idee brillanti, ma chiudi i dettagli la prossima settimana.

Energia: buona se eviti sovraccarichi sociali.

Consiglio: scrivi un piano in 3 mosse e rispettalo.

Bue

Parola chiave: costanza.

Amore: piccole attenzioni contano più dei grandi gesti.

Lavoro/Denaro: giornata “di manutenzione”: sistema conti, archivi, scadenze.

Energia: stabile, con cali serali.

Consiglio: toni bassi e risultati alti.

Tigre

Parola chiave: misura.

Amore: passione sì, impulsività no; evita gelosie.

Lavoro/Denaro: non è il giorno per rischi; proteggi ciò che hai.

Energia: alta al mattino, nervosa nel pomeriggio.

Consiglio: tre respiri prima di ogni decisione.

Coniglio

Parola chiave: delicatezza.

Amore: affetto tenero; ottimo per riavvicinamenti.

Lavoro/Denaro: cura relazioni utili; rimanda trattative spinose.

Energia: buona se preservi i tuoi spazi.

Fortunati: 2 • verde chiaro • 15:00–17:00.

Consiglio: proteggi il tuo tempo: meno rumore, più qualità.

Drago

Parola chiave: centratura.

Amore: magnetismo alto, ma serve ascolto vero.

Lavoro/Denaro: puoi catalizzare un gruppo; evita promesse eccessive.

Energia: potente, rischi di strafare.

Consiglio: trasforma l’entusiasmo in passi concreti.

Serpente

Parola chiave: finezza.

Amore: attrazione intensa; chiarisci ciò che non dici.

Lavoro/Denaro: intuito sopra la media; eccelli in analisi e strategia.

Energia: profonda, introspettiva.

Consiglio: una mossa ben studiata vale più di dieci affrettate.

Cavallo

Parola chiave: ritmo.

Amore: complicità se abbassi la velocità.

Lavoro/Denaro: alterna sprint e pause; non firmare al volo.

Energia: alta al pomeriggio, cala dopo cena.

Consiglio: programma micro-tappe e premiati a ogni traguardo.

Capra

Parola chiave: armonia.

Amore: dolcezza e creatività risolvono tutto.

Lavoro/Denaro: giornata fertile per ispirazioni artistiche; prudenza nelle spese.

Energia: fluisce con musica e natura.

Consiglio: estetica e serenità: rendi bello ciò che fai.

Scimmia

Parola chiave: ingegno.

Amore: flirt leggeri; evita giochi mentali.

Lavoro/Denaro: hacking positivo dei problemi; non scoprirti troppo.

Energia: brillante, mentale.

Consiglio: un’idea + una prova pratica oggi.

Gallo

Parola chiave: precisione.

Amore: sincerità elegante batte perfezionismo.

Lavoro/Denaro: ottimo per check-list, controllo qualità, curriculum/portfolio.

Energia: lineare, migliore al mattino.

Consiglio: togli il superfluo: perfezione = semplicità.

Cane

Parola chiave: tutela.

Amore: proteggi senza controllare; ascolta prima di reagire.

Lavoro/Denaro: affina contratti, policy, confini; rinvia scontri.

Energia: buona con routine chiare.

Consiglio: ciò che difendi oggi ti sostiene domani.

Maiale

Parola chiave: conforto.

Amore: convivialità dolce, zero drammi.

Lavoro/Denaro: focus su benessere e sostenibilità; evita spese emozionali.

Energia: cresce con cibo semplice e riposo.

Consiglio: scegli il “sì” che ti fa stare bene, lascia il resto.

Oroscopo vedico del 15 agosto 2025:

Mesha/Ariete

Previsioni: Giornata intensa ma produttiva. Potresti trovarti a dover affrontare una questione di lavoro che richiede precisione e fermezza. Evita polemiche con colleghi e presta attenzione alla salute, soprattutto a disturbi legati alla digestione.

Rimedio vedico: Offri acqua a una pianta di basilico sacro (Tulsi) la mattina.

Vrishabha/Toro

Previsioni: Oggi la tua mente è vivace e fertile di idee. Buon momento per attività artistiche e per rafforzare un legame affettivo. Evita però speculazioni finanziarie: le stelle suggeriscono prudenza nei giochi d’azzardo.

Rimedio vedico: Accendi una candela gialla davanti a un’immagine di Saraswati, dea della conoscenza.

Mithuna/Gemelli

Previsioni: Energia favorevole per risolvere questioni domestiche. Possibile una conversazione importante con un familiare. Ottimo momento per ripulire e riorganizzare gli spazi di casa, favorendo armonia e pace interiore.

Rimedio vedico: Brucia incenso di sandalo per purificare l’ambiente domestico.

Karka/Cancro

Previsioni: Potresti ricevere una notizia incoraggiante o un invito a un evento importante. La tua capacità di esprimerti chiaramente ti aiuta a ottenere supporto. Favoriti brevi viaggi o incontri stimolanti.

Rimedio vedico: Offri fiori freschi a una divinità locale o al tuo altare domestico.

Simha/Leone

Previsioni: Attenzione a spese impulsive. La giornata spinge a riconsiderare le priorità economiche e a parlare con maggiore chiarezza. Dal 16 agosto il Sole rafforzerà la tua leadership e la tua autostima.

Rimedio vedico: Donare riso crudo a un tempio o a una famiglia bisognosa.

Kanya/Vergine

Previsioni: Momento di introspezione e riorientamento. Puoi pianificare nuove strategie per la tua carriera o vita personale. Non trascurare il riposo: un’eccessiva focalizzazione sul lavoro può logorarti.

Rimedio vedico: Recita il mantra “Om Namo Bhagavate Vasudevaya” 11 volte al mattino.

Tula/Bilancia

Previsioni: È un giorno di riflessione, ideale per meditare, pregare o dedicarsi ad attività silenziose. Possibili spese impreviste, quindi meglio limitare gli acquisti superflui.

Rimedio vedico: Offri latte a un cane randagio o a un animale in difficoltà.

Vrishchika/Scorpione

Previsioni: Possibili buone notizie legate al denaro o a collaborazioni. Ottimo per stringere nuove alleanze professionali. Evita atteggiamenti troppo dominanti nei gruppi.

Rimedio vedico: Accendi una lampada a olio di sesamo al tramonto.

Dhanu/Sagittario

Previsioni: Un’occasione professionale può presentarsi in modo inatteso. Giornata favorevole per incontri con figure autorevoli. Mantieni equilibrio tra ambizione e diplomazia.

Rimedio vedico: Recita il Gayatri Mantra al sorgere del sole.

Makara/Capricorno

Previsioni: Spirito filosofico e desiderio di ampliare le conoscenze. Possibile pianificazione di un viaggio o inizio di uno studio importante.

Rimedio vedico: Offri incenso di legno di sandalo in un tempio.

Kumbha/Acquario

Previsioni: Giornata intensa sul piano emotivo. Possibile rivelazione o intuizione profonda che ti porta a cambiare prospettiva. Prudenza in questioni finanziarie condivise.

Rimedio vedico: Offri acqua corrente a un albero di Peepal (fico sacro).

Meena/Pesci

Previsioni: Giornata armoniosa per l’amore e le collaborazioni. Buon momento per risolvere vecchie incomprensioni.

Rimedio vedico: Donare fiori a una coppia di sposi o a una persona anziana.da sfruttare.



