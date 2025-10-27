Lorenzo Sciapi balza in prima posizione con 7 reti all’attivo

Pisa — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dalla Serie C alla Terza Categoria aggiornate al 27 ottobre.
di Leonardo Miraglia
Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.
Campionato Eccellenza Toscana, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Davide Mearini
|Fratres Perignano 2019
|4
|IV
|Francesco Di Paola
|San Giuliano
|4
|V
Campionato Promozione Toscana, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Lorenzo Sciapi
|Mobilieri Ponsacco
|7 (2)
|I
|Gabriel Folegnani
|Saline
|3
|V
|Jacopo Bernardini
|San Miniato Basso Calcio
|3 (2)
|X
Lorenzo Sciapi
Campionato Prima Categoria Toscana, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Michael Ghelardoni
|Calci 2016
|3
|VII
Campionato Prima Categoria Toscana, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Andrea Faraoni
|San Miniato
|3
|V
|Pietro Mori
|Stella Rossa
|3
|VI
Campionato Prima Categoria Toscana, girone D
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Alessio Giorgi
|Atletico Etruria
|6
|I
|Mirko Mori
|Geotermica
|4 (1)
|II
|Samon Reider Rodriguez
|Ponsacco 1920
|4
|VII
|Davide Borgioli
|Acciaiolo Calcio
|3
|VIII
|Simone Agostini
|Atletico Etruria
|3(1)
|IX
|Vincenzo Passalacqua
|Pomarance
|3
|X
Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Marco Collecchi
|San Prospero Navacchio
|7
|I
|Fabio Melani
|Crespina Calcio
|6
|II
|Matteo Bahiti
|Porta a Lucca
|4
|III
|Alessio Becherucci
|Castelfranco Calcio
|4
|IV
|Andrea Bianco
|Porta a Lucca
|3
|V
|Alessandro Salvatore
|Santa Maria a Monte
|3
|VI
|Marco Puccioni
|Capanne Calcio 1989
|3 (1)
|VII
|Eugenio Skhurti
|La Corte
|3
|VIII
|Diego Luperini
|Porta a Lucca
|3
|IX
Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Luca Ciardelli
|Terricciola 1975
|6
|II
Campionato Terza Categoria Pisa, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Gabriele Giannini
|Golena d’Arno
|5
|I
|Francesco Bertini
|Montefoscoli Calcio
|5 (2)
|II
|Samuele Rosato
|Ponteginori 1929
|4
|III
|Mattia Spitale
|Antonio Bellani
|3
|IV
|Luca Guerrini
|Montefoscoli Calcio
|3
|V
|Thierno Birahim Sylla
|Nuova Popolare CEP
|3
|VI
|Riccardo Taddei
|Amatori Saline
|2
|VII
|Mattia Soldato
|Amatori Saline
|2
|VIII
|Andrea Fiori
|San Frediano Calcio
|2
|IX
|Nouh Sabiri
|Atletico Pisa
|2
|X
Campionato Terza Categoria Pisa, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Alessandro Bagnoli
|Ponte a Elsa 2005
|6 (2)
|I
|Tommaso Giuntoli
|Monteserra
|5
|II
|Marco Vannozzi
|Atletico Le Melorie
|3 (1)
|III
|Claudio Ciummei
|La Borra
|3
|IV
|Matteo Maurelli
|La Fornace
|3 (1)
|V
|Marco Benedetti
|Santacroce Calcio
|3
|VI
|Marco Mazziotti
|Treggiaia
|3
|VII
Campionato Terza Categoria Livorno, girone Unico
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Aboubacar Konate
|Sasso Pisano
|3
|V
|Cristiano Perciavalle
|Monteverdi 2006
|2
|VIII
tutte le info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Ottobre 27, 2025