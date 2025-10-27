Written by Ottobre 27, 2025 2:18 pm Calcio Serie C, Calcio dilettanti

Lorenzo Sciapi balza in prima posizione con 7 reti all’attivo

Pisa — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dalla Serie C alla Terza Categoria aggiornate al 27 ottobre.

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Campionato Eccellenza Toscana, girone A

NomeSquadraReti segnate Posizione
Davide MeariniFratres Perignano 20194IV
Francesco Di PaolaSan Giuliano4V

Campionato Promozione Toscana, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco7 (2)I
Gabriel FolegnaniSaline3V
Jacopo Bernardini San Miniato Basso Calcio3 (2) X

Campionato Prima Categoria Toscana, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20163VII

Campionato Prima Categoria Toscana, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato3V
Pietro MoriStella Rossa3VI

Campionato Prima Categoria Toscana, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessio GiorgiAtletico Etruria6I
Mirko MoriGeotermica4 (1)II
Samon Reider RodriguezPonsacco 19204VII
Davide BorgioliAcciaiolo Calcio3VIII
Simone AgostiniAtletico Etruria3(1)IX
Vincenzo PassalacquaPomarance3X

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio7I
Fabio MelaniCrespina Calcio6II
Matteo BahitiPorta a Lucca4III
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio4IV
Andrea BiancoPorta a Lucca3V
Alessandro SalvatoreSanta Maria a Monte 3VI
Marco PuccioniCapanne Calcio 19893 (1)VII
Eugenio SkhurtiLa Corte3VIII
Diego LuperiniPorta a Lucca3IX

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19756II

Campionato Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Gabriele GianniniGolena d’Arno5I
Francesco Bertini Montefoscoli Calcio5 (2)II
Samuele RosatoPonteginori 19294III
Mattia SpitaleAntonio Bellani3IV
Luca GuerriniMontefoscoli Calcio3V
Thierno Birahim Sylla Nuova Popolare CEP3VI
Riccardo TaddeiAmatori Saline2VII
Mattia SoldatoAmatori Saline2VIII
Andrea FioriSan Frediano Calcio2IX
Nouh SabiriAtletico Pisa2X

Campionato Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 20056 (2)I
Tommaso GiuntoliMonteserra5II
Marco VannozziAtletico Le Melorie3 (1)III
Claudio CiummeiLa Borra3IV
Matteo MaurelliLa Fornace3 (1)V
Marco BenedettiSantacroce Calcio3VI
Marco MazziottiTreggiaia3VII

Campionato Terza Categoria Livorno, girone Unico

NomeSquadraReti segnatePosizione
Aboubacar KonateSasso Pisano3V
Cristiano PerciavalleMonteverdi 20062VIII

