Sanità a Pontedera: Fratelli d’Italia denuncia il ritardo del reparto dialisi e condizioni inaccettabili

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia Pontedera.

“Siamo profondamente delusi. Ancora una volta emerge tutta l’inadeguatezza del modello che governa la sanità toscana – rappresentato a Pontedera dal sindaco Franconi – incapace di garantire risultati concreti. Il nuovo reparto di dialisi, con ogni probabilità, non sarà pronto nemmeno nel 2025, e così pazienti e operatori dovranno affrontare un altro inverno nei container. È un fatto grave e inaccettabile“.

“I vertici dell’ASL Nord-Ovest dovrebbero soltanto chiedere scusa – proseguono da Fratelli d’Italia Pontedera –. Hanno preso in giro i pazienti, costretti a terapie estenuanti, e gli operatori sanitari che lavorano ogni giorno in condizioni indegne. Dopo dieci anni di attese e milioni di euro spesi, si continua a procedere con interventi minimi, come l’acquisto di quattro pompe, fingendo che vada tutto bene. È una mancanza di rispetto verso chi soffre e verso chi lavora“.

“Il sindaco Franconi, che l’8 agosto aveva annunciato con grande enfasi l’imminente apertura del reparto per anticipare il sopralluogo di Fratelli d’Italia, il 2 settembre ha dovuto fare marcia indietro. Ora tocca a lui e alla sua maggioranza pretendere le dimissioni di chi ha gestito questo disastro, oppure dovremo pensare che ancora una volta le logiche di partito vengano prima dei bisogni dei cittadini“.

“Fratelli d’Italia continuerà a denunciare questa vergogna. La dignità dei pazienti e del personale sanitario è una battaglia che portiamo avanti da sempre. Pontedera e la Valdera meritano rispetto, trasparenza e una sanità all’altezza, non promesse disattese e cantieri senza fine“.

