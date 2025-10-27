Pisa – Lazio, fischia Davide Massa. Le designazioni del turno infrasettimanale

Written by admin• 2:41 pm• Pisa SC

Il fischietto ligure torna all’Arena dopo la gara persa dai nerazzurri con l’Udinese

PISA – Sarà il 44enne ligure Davide Massa della Sezione di Imperia l‘arbitro designato a dirigere la sfida di giovedì 30 ottobre alla Cetilar Arena tra Pisa e Lazio, coadiuvato dai guardalinee Pietro Dei Giudici della Sezione di Latina e Marco Trinchieri della Sezione di Molfetta, con Michael Fabbri della Sezione di Ravenna in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Lorenzo Maggioni della Sezione di Lecco, assistito da Davide Ghersini della Sezione di Genova.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2003-’06) a dirigere incontri di Serie D, Massa vive il successivo quadriennio in Serie C prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2010-’11 in cui dirige ben 20 gare del torneo cadetto, oltre ad esordire in Serie A il 23 gennaio 2011 in Fiorentina-Lecce conclusa 1-1.

Dalla successiva stagione le presenze di Massa nella Massima Serie aumentano, oltre a divenire arbitro Internazionale a far tempo dal 2014 potendo vantare ad oggi ben 226 direzioni in A e 58 in B, mentre in Europa ha all’attivo 25 presenze in Champions League – tra cui il recente Arsenal-Athletic Bilbao 4-0 – e 18 in Europa League, compresa Basilea-Stoccarda 2-0 di inizio ottobre, avendo nel corrente Campionato di A diretto Genoa-Lecce 0-0 alla prima giornata, Pisa-Udinese 0-1 alla terza e Roma-Inter 0-1 alla settima.

Quella appena citata del 14 settembre scorso fra nerazzurri e friulani, conclusa con l’affermazione degli ospiti è stata la terza occasione in cui il Pisa ha incrociato il fischietto ligure, con gli altri due precedenti risalenti al Torneo Cadetto 2021-’22, vale a dire la trasferta di Vicenza del 18 settembre 2021, conclusa con il successo in rimonta per 3-1, con Touré, Birindelli e Mastinu a replicare all’iniziale vantaggio biancorosso con Proia, e l’ulteriore trasferta di Perugia del 10 aprile 2022, terminata in parità 1-1 dopo che Puscas nel primo tempo aveva portato i nerazzurri in vantaggio, annullato dal pari di Curado a metà ripresa.

Designazioni nona giornata Serie A 2025-’26:

Lecce – Napoli Giuseppe Collu della Sezione di Cagliari

Atalanta – Milan – Daniele Doveri Chiffi della Sezione di Roma I

Como – Verona – Matteo Marcenaro della Sezione di Genova

Juventus – Udinese – Marco Di Bello della Sezione di Brindisi

Roma – Parma – Valerio Crezzini della Sezione di Siena

Bologna – Torino – Giovanni Ayroldi della Sezione di Molfetta

Genoa – Cremonese – Rosario Abisso della Sezione di Palermo

Inter – Fiorentina – Simone Sozza della Sezione di Seregno

Cagliari – Sassuolo – Luca Pairetto della Sezione di Nichelino

Pisa – Lazio –Davide Massa della Sezione di Imperia

Last modified: Ottobre 27, 2025