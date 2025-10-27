Pisa – Lazio, fischia Davide Massa. Le designazioni del turno infrasettimanale

Il fischietto ligure torna all’Arena dopo la gara persa dai nerazzurri con l’Udinese
PISA – Sarà il 44enne ligure Davide Massa della Sezione di Imperia l‘arbitro designato a dirigere la sfida di giovedì 30 ottobre alla Cetilar Arena tra Pisa e Lazio, coadiuvato dai guardalinee Pietro Dei Giudici della Sezione di Latina e Marco Trinchieri della Sezione di Molfetta, con Michael Fabbri della Sezione di Ravenna in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Lorenzo Maggioni della Sezione di Lecco, assistito da Davide Ghersini della Sezione di Genova.
di Giovanni Manenti
Dopo un triennio (2003-’06) a dirigere incontri di Serie D, Massa vive il successivo quadriennio in Serie C prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2010-’11 in cui dirige ben 20 gare del torneo cadetto, oltre ad esordire in Serie A il 23 gennaio 2011 in Fiorentina-Lecce conclusa 1-1.
Dalla successiva stagione le presenze di Massa nella Massima Serie aumentano, oltre a divenire arbitro Internazionale a far tempo dal 2014 potendo vantare ad oggi ben 226 direzioni in A e 58 in B, mentre in Europa ha all’attivo 25 presenze in Champions League – tra cui il recente Arsenal-Athletic Bilbao 4-0 – e 18 in Europa League, compresa Basilea-Stoccarda 2-0 di inizio ottobre, avendo nel corrente Campionato di A diretto Genoa-Lecce 0-0 alla prima giornata, Pisa-Udinese 0-1 alla terza e Roma-Inter 0-1 alla settima.
Quella appena citata del 14 settembre scorso fra nerazzurri e friulani, conclusa con l’affermazione degli ospiti è stata la terza occasione in cui il Pisa ha incrociato il fischietto ligure, con gli altri due precedenti risalenti al Torneo Cadetto 2021-’22, vale a dire la trasferta di Vicenza del 18 settembre 2021, conclusa con il successo in rimonta per 3-1, con Touré, Birindelli e Mastinu a replicare all’iniziale vantaggio biancorosso con Proia, e l’ulteriore trasferta di Perugia del 10 aprile 2022, terminata in parità 1-1 dopo che Puscas nel primo tempo aveva portato i nerazzurri in vantaggio, annullato dal pari di Curado a metà ripresa.
Designazioni nona giornata Serie A 2025-’26:
Lecce – Napoli Giuseppe Collu della Sezione di Cagliari
Atalanta – Milan – Daniele Doveri Chiffi della Sezione di Roma I
Como – Verona – Matteo Marcenaro della Sezione di Genova
Juventus – Udinese – Marco Di Bello della Sezione di Brindisi
Roma – Parma – Valerio Crezzini della Sezione di Siena
Bologna – Torino – Giovanni Ayroldi della Sezione di Molfetta
Genoa – Cremonese – Rosario Abisso della Sezione di Palermo
Inter – Fiorentina – Simone Sozza della Sezione di Seregno
Cagliari – Sassuolo – Luca Pairetto della Sezione di Nichelino
Pisa – Lazio –Davide Massa della Sezione di Imperia