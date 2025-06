L’Orchestra Oltreconfine in concerto a San Sisto: un’anteprima di “Sheherazade” tra musica, inclusione e fantasia

Written by admin• 2:57 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Prosegue il percorso dell’Orchestra inclusiva Oltreconfine, attiva dal 2023 nel quartiere di Putignano a Pisa. Composta da 25 giovani musicisti affiancati da 12 docenti, l’orchestra cresce di anno in anno, affrontando repertori sempre più complessi e coinvolgenti. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 8 giugno 2025 alle ore 17.30, presso la Chiesa di San Sisto in Piazza Buonamici 1, con ingresso libero.

La serata sarà una lezione aperta al pubblico, pensata come un vero e proprio spettacolo musicale che unisce strumenti, movimento, voce e recitazione. Sul palco, insieme all’orchestra, salirà anche un gruppo di alunni non musicisti della scuola primaria “Moretti” di Putignano, protagonisti di brevi interventi teatrali che accompagneranno l’esecuzione.

L’evento rappresenta un’anteprima del progetto “Sheherazade”, che prenderà piena forma nel 2026. L’orchestra, infatti, si sta confrontando con una rilettura educativa e creativa della celebre suite sinfonica di Rimsky-Korsakov, trasformata in uno strumento di apprendimento musicale e narrativo. “Sheherazade” diventa così l’occasione per i giovani esecutori di esplorare tecniche orchestrali e costruire, insieme, una nuova storia sonora.

In programma anche brani popolari, eseguiti con canto e movimento sotto la guida di Licia Di Bugno, e alcuni brani corali diretti da Massimo Gelichi. La parte orchestrale, che includerà anche un estratto da “Sheherazade”, sarà diretta da Giovanni Del Vecchio, con il supporto costante dei docenti dell’Orchestra, in linea con i principi del Metodo Abreu.

Il corpo docente, attualmente in formazione con l’Associazione In–Armonia, legata alla Scuola di Musica di Fiesole, segue un percorso specifico dedicato all’educazione orchestrale inclusiva, in particolare per la disabilità.

Oltreconfine è un progetto gratuito e accessibile, nato grazie alla sinergia tra l’Associazione San Tommaso in Ponte, l’IC Gamerra, la Scuola di Musica Bonamici, l’Associazione Musica e Società, con il sostegno della Fondazione Pisa.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli organizzatori durante l’evento. Non è richiesta prenotazione.

Last modified: Giugno 5, 2025