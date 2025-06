Meini (Lega): “Operazione della Guardia di Finanza a Pisa, importante azione contro i rifiuti pericolosi”

Written by admin• 2:57 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Elena Meini (LEGA).

«Abbiamo appreso con soddisfazione della brillante operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Pisa e provincia, che ha portato alla luce ben 21 tonnellate di rifiuti pericolosi», dichiara Elena Meini, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

«Un sentito ringraziamento alle Fiamme Gialle – prosegue Meini – per questa significativa azione di contrasto allo smaltimento illecito di una grande quantità di materiali potenzialmente nocivi per l’ambiente e la salute pubblica».

La consigliera sottolinea come, purtroppo, il fenomeno del traffico e smaltimento illegale di rifiuti pericolosi sia particolarmente rilevante in Toscana: «Lo confermano diverse relazioni ufficiali degli organi competenti, oltre ai numerosi fatti emersi sul territorio. Basti pensare alla nota inchiesta Keu, attualmente al centro di un processo in corso presso il Tribunale di Firenze, che ha acceso i riflettori su un vero e proprio business criminale legato alla gestione di rifiuti tossici».

«Continueremo – conclude Meini – a monitorare con attenzione questi fenomeni e a sostenere ogni intervento utile a tutelare la legalità e la salute dei cittadini».

Last modified: Giugno 5, 2025