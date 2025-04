Lo Spezia batte la Samp e si porta a meno cinque dal Pisa. Risultati e classifica

Written by admin• 10:48 am• Pisa SC

PISA – La 32esima giornata del Torneo Cadetto ribalta l’esito del turno precedente, ovvero registrando le sconfitte di Sassuolo e Pisa con lo Spezia ad accorciare sui nerazzurri ridando speranze di Promozione diretta, mentre in ottica Playoff importanti passi avanti si Cremonese, Juve Stabia e Palermo, cui, nella lotta per non retrocedere, fa eco il fondamentale successo esterno del Mantova a Brescia.

di Giovanni Manenti

Una sorta di “vacanza anticipata”, quella che la Capolista Sassuolo si è presa al “Renzo Barbera” contro un Palermo che beneficia come non mai dell’innesto di Pohjanpalo nel mercato di riparazione, con l’attaccante finlandese a realizzare una tripletta nel 5-3 (ed era 4-0 al 55′ …) inflitto agli emiliani – così da portarsi ad 8 centri in altrettante gare disputate con i rosanero – per una sconfitta che, se non modifica granché per gli ospiti in ottica Promozione, rilancia decisamente le quotazioni della formazione di Mister Dionisi che vanta ora un margine a proprio favore di quattro punti sulle none ed ha altresì il Catanzaro nel mirino per quanto concerne la sesta posizione, mentre fallisce un primo “match point” il Pisa nella sfida interna contro il Modena, subendo la seconda battuta d’arresto stagionale fra le mura amiche dopo un primo tempo sotto tono che consente ai “Canarini” di portarsi in vantaggio con Santoro e quindi raddoppiare in avvio di ripresa con l’ex di turno Gliozzi, risultando tardiva la reazione dei ragazzi di Mister Inzaghi che porta solo al sesto centro stagionale di Moreo (cifra che non raggiungeva dal 2022 …) per poi fallire con il subentrato Piccinini la rete del possibile pareggio nelle battute conclusive.

Della sconfitta del Pisa approfitta lo Spezia che, nel “Derby ligure” con la Sampdoria, accelera nella ripresa e, dopo un paio di buone occasioni fallite da Aurelio ed Elia, fa sua l’intera posta grazie alla doppietta di Lapadula (ai suoi primi centri con i bianconeri liguri ..) ed al positivo impatto sulla gara da parte del rientrante Salvatore Esposito, così che ora gli “Aquilotti” riducono a cinque i punti di distacco dal Pisa, mentre al contrario si fa sempre più preoccupante la posizione dei blucerchiati – che, finisse il Campionato oggi, sarebbero retrocessi in Serie C per la prima volta nella loro Storia – che stanno pensando al sostituto di Mister Semplici in panchina, così come non perde colpi la Cremonese che, nell’anticipo di venerdì sera contro la Reggiana, conferma la propria veste di “squadra da trasferta” ottenendo l’ottava vittoria esterna stagionale su cui mettono la loro firma il ritrovato De Luca (5 centri nel Ritorno …) e Bianchetti – entrambi su pregevoli assist di Vandeputte, giunto a quota 11 nella specifica Classifica, secondo solo dietro a Berardi con 12 – che mantiene i grigiorossi a sei punti di distacco dallo Spezia e, viceversa, non pone fine alla crisi degli emiliani, alla nona giornata senza vittorie, cui non è valso neppure il cambio in panchine, con Dionigi a sostituire Mister Viali.

Scatto in avanti anche per la Juve Stabia che, nel “Derby campano” con la Salernitana, si impone con il minimo scarto per la rete di Fortini in avvio di ripresa e sufficiente a portarsi da sola al quinto posto della Graduatoria, mentre per i granata, sempre più penultimi, la sconfitta comporta l’esonero di Mister Breda per la cui sostituzione si fanno i nomi di Marino, Iachini e Ballardini, fatto sta che la situazione appare disperata, e, viceversa, il Catanzaro non riesce contro il Bari a mantenere il ritmo delle “Vespe”, costretto ad accontentarsi del pari al termine di un incontro ricco di emozioni ed alternanza nel punteggio, con gli ospiti avanti con Lasagna e raggiunti in chiusura di primo tempo con una spettacolare conclusione dalla distanza di Iemmello (sempre più leader tra i Cannonieri con 16 centri …), per poi toccare ai giallorossi portarsi avanti con il sempre più sorprendente Bonini (sono già 7 i suoi centri stagionali …) e quindi ancora con Quagliata dopo il temporaneo pareggio di Favasuli, prima che nel recupero a scrivere il capitolo finale provvedesse il subentrato Favilli per il 3-3 definitivo.

Mantiene il suo posto nella griglia Playoff il Cesena, che esce indenne dal “Druso” contro il SudTirol dopo che i padroni di casa avevano chiuso in vantaggio la prima frazione grazie alla quarta rete del 21enne finlandese Scuola Bologna Pyyhtia, con il punto del pari siglato da Tavsan con una splendida conclusione all’incrocio allo scoccare dell’ora di gioco, nel mentre spreca una ghiotta occasione in ottica Playoff il Frosinone che, reduce da quattro vittorie consecutive, si fa fermare dal fanalino di coda Cosenza al “Benito Stirpe”, rischiando oltretutto la sconfitta dopo l’1-2 maturato all’intervallo – del “solito” Artistico e Rizzo Pinna le reti ospiti, inframezzate dal temporaneo pari di Darboe per i padroni di casa – sventata solo all’ultimo assalto a recupero scaduto con un colpo di testa di Pecorino dopo che i silani erano rimasti in 10 per il rosso diretto inflitto al 78′ al greco Kourfalidis appena 60″ dopo il suo ingresso in campo.

In una giornata ricca di segnature (ben 32 …), l’unico 0-0 si registra al “Tombolato” fra Cittadella e Carrarese al termine di un match non certo destinato a passare alla storia quanto ad emozioni, con la migliore occasione costituita dal palo centrato da Rabbi ad inizio ripresa per i padroni di casa, con la divisione della posta a consentire alle due squadre di mettere un altro mattoncino alla costruzione del comune obiettivo stagionale rappresentato dalla salvezza, tutto il contrario di ciò che avviene nel “Derby lombardo” fra Brescia e Mantova che conferma la “maledizione del Rigamonti” per i padroni di casa – dove non vincono da addirittura sei mesi (!!) – nonostante che le “Rondinelle” fossero passate in vantaggio in avvio con un preciso diagonale di Borrelli per poi, dopo un primo tempo in cui sfiorano più volte il raddoppio, farsi raggiungere in apertura di ripresa da un colpo di testa di Brignani, prima che la gara regali le maggiori emozioni nella parte conclusiva, dapprima con un calcio di rigore che all’83’ Mancuso calcia sulla traversa per gli ospiti, per poi con Juric a vedersi annullare all’89’ la rete del 2-1 per un millimetrico fuorigioco e quindi toccare a Radaelli regalare al 94′ tre punti di vitale importanza per i virgiliani e che, al contrario, lascia il Brescia in piena bagarre nella lotta per non retrocedere.

Risultati 32esima giornata Serie B 2024-’25:

Reggiana – Cremonese 1-2

Brescia – Mantova 1-2

Cittadella – Carrarese 0-0

Frosinone – Cosenza 2-2

SudTirol – Cesena 1-1

Pisa – Modena 1-2

Juve Stabia – Salernitana 1-0

Catanzaro – Bari 3-3

Palermo – Sassuolo 5-3

Spezia – Sampdoria2-0

Classifica: Sassuolo p.72, Pisa p.63; Spezia p.58; Cremonese p.52; Juve Stabia p.49; Catanzaro p.47; Palermo p.45; Cesena p.43: Bari e Modena.p.41: Frosinone e Carrarese p.37;, Mantova p.36: Cittadella e SudTirol p.35; Brescia p.34; Reggiana e Sampdoria.p.32: Salernitana p.30; Cosenza p.26. Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione

