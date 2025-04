Proteggere gli anziani dalle truffe online: incontro a Pisa per sensibilizzare e informare

Written by admin• 10:52 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA– Negli ultimi tre anni, le truffe online e le frodi informatiche hanno causato un danno economico di circa 560 milioni di euro agli italiani, con un incremento del 30% solo nel 2024. La fascia di età più colpita risulta essere quella tra i 65 e i 70 anni, secondo quanto riportato dal Ministero dell’Interno.

Questo fenomeno, in crescita, si sta spostando sempre più verso il web. Con l’aumento dell’uso delle tecnologie digitali da parte degli anziani e l’adozione di tecniche sempre più sofisticate, anche potenziate dall’intelligenza artificiale, risulta più facile ingannare chi ha meno familiarità con la rete. Attualmente, circa una truffa su quattro che colpisce un anziano (il 26% del totale) avviene attraverso canali telefonici e online.

Per contrastare questo fenomeno, Fipac, il sindacato dei pensionati di Confesercenti Pisa, ha organizzato un incontro dal titolo “Truffe e raggiri: no grazie. Proteggere gli anziani dal crimine”, che si terrà mercoledì 9 aprile alle 10 nella sala convegni della Pubblica Assistenza di Pisa. Dopo i saluti di Gianluca Naldoni, responsabile commercio e turismo di Confesercenti Toscana, Giuseppina Lotti, coordinatrice Fipac Pisa, e Alessandro Betti, presidente della Pubblica Assistenza, interverranno il generale dei Carabinieri in congedo Carlo Corbinelli, il presidente Arci Servizio Civile Verter Tursi e i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, concludendo con il coordinatore nazionale Fipac Ferdinando Trotta.

“La denuncia di una truffa per un anziano è molto più complessa, sia emotivamente che fisicamente, rispetto ad altre vittime di frodi“, afferma Giuseppina Lotti, coordinatrice Fipac Pisa. “Purtroppo, questo rende difficile circoscrivere il fenomeno, e chi lo subisce rischia di cadere in una spirale di depressione e solitudine. L’obiettivo del nostro incontro è triplice: informare, educare e fornire strumenti concreti. Vogliamo che ogni partecipante possa uscire con una maggiore consapevolezza dei rischi e le competenze necessarie per difendersi in modo efficace. Fipac e Confesercenti sono fortemente impegnati nella protezione degli anziani. La lotta contro le truffe deve passare attraverso una collaborazione stretta tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. È fondamentale creare una rete di supporto e vigilanza per prevenire queste minacce, proteggendo non solo i nostri anziani, ma anche gli imprenditori e le persone più vulnerabili.“

Last modified: Aprile 7, 2025