Sospensione dell’erogazione idrica a Santa Maria a Monte per lavori sulla rete: disagi e servizio sostitutivo

SANTA MARIA A MONTE- Acque comunica che, a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, mercoledì 9 aprile, dalle 8:30 alle 16, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in via Lungomonte, nella località Montecalvoli Basso (comprese le utenze vicino al ponte del Canale Usciana) e in via Provinciale Francesca. Durante lo stesso periodo, si potranno verificare significativi abbassamenti della pressione nelle zone di Ponticelli, San Donato e Cinque Case. Montecalvoli Alto non sarà interessato dal disservizio.

Al ripristino del servizio, si potranno verificare temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che comunque scompariranno in breve tempo.

Per ridurre i disagi agli utenti, sarà attivo un servizio sostitutivo di approvvigionamento idrico con 4 autobotti, posizionate come segue: una in via I Maggio (di fronte alle scuole), una in piazza della Repubblica (vicino al campo sportivo), una a Ponticelli (presso la scuola elementare in via Usciana) e una in via San Donato (vicino alla scuola).

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà posticipato al giorno successivo, giovedì 10 aprile, mantenendo le stesse modalità.

Acque si scusa per i disagi e informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

