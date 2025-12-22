I bambini del catechismo portano in scena la Natività a Castelnuovo di Val di Cecina

Written by admin• 11:33 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – I bambini del catechismo hanno messo in scena la Natività all’interno della chiesa del Santissimo Salvatore di Castelnuovo di Val di Cecina. L’evento, iniziato alle ore 17:00, ha visto protagonisti i ragazzi del catechismo, che con impegno ed entusiasmo hanno rappresentato la nascita di Gesù, regalando al pubblico un momento di grande emozione.

Nonostante il budget limitato, sono state realizzate scenografie e costumi molto curati e belli, capaci di rendere pienamente l’idea della Natività e di creare un’atmosfera suggestiva. La scenografia, volutamente semplice, si è rivelata di grande effetto, dimostrando come con creatività e passione si possano ottenere risultati di grande valore.

I bambini sono stati bravissimi, ordinati e attenti: si percepiva chiaramente quanto tenessero a fare bella figura. Ognuno aveva imparato la propria parte e ha rispettato i tempi della rappresentazione. Tutti hanno interpretato benissimo il proprio ruolo, utilizzando con naturalezza mimiche facciali e gesti che hanno reso la scena ancora più coinvolgente. È stata una piacevole sorpresa vedere come anche i ragazzi più vivaci abbiano saputo rispettare le regole, mantenendo un atteggiamento collaborativo e positivo. Tutti hanno lavorato insieme per la piena riuscita della rappresentazione.

Al termine della rappresentazione, il parroco don Eduardo De Silva ha voluto ringraziare calorosamente i bambini, i partecipanti e le catechiste Sonia Tozzini, Emilia Militaru, Manola Brunetti e Anita Bacconi, oltre alle costumiste Mariagrazia Fabi Capocecera e Flora Antonelli, per l’impegno e la dedizione dimostrati.

Dopo gli anni difficili segnati dal Covid, questa iniziativa ha rappresentato una felice ripresa di una tradizione molto sentita dalla comunità, fortemente voluta in passato da don Secondo, con l’auspicio che possa continuare anche negli anni futuri.

La serata si è conclusa con un momento di intensa partecipazione: un canto collettivo di “Tu scendi dalle stelle”, accompagnato all’organo da Alberto Ferrini, che ha unito tutti i presenti in un clima di festa e condivisione.

Last modified: Dicembre 22, 2025