ll Pisa espugna Brescia sotto la spinta irrefrenabile dei trecento tifosi nerazzurri

BRESCIA – Presenza limitata, quella dei tifosi nerazzurri in quel di Brescia. Circa 300 tifosi hanno raggiunto la città lombarda, in quanto l’obbligatorietà della tessera del tifoso ha fatto sì che i gruppi della Nord disertassero la trasferta.

di Maurizio Ficeli

Presenti il Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni e il Centro Coordinamento di Liana Bandini che hanno organizzato i pullman, come sempre, del resto, ed altri gruppi come quello di San Romano di Sergio Fasano, dei Pisani al Nord di Frank Fasulo “Il Popolone” e di Ponsacco. Malgrado certe limitazioni, i tifosi presenti si sono fatti sentire fin dall’inizio con un poderoso “Pisa, Pisa!” all’ingresso della squadra in campo per il riscaldamento. In silenzio la curva bresciana per protesta verso la società.

Minuto di silenzio per la scomparsa del Pontefice e del preparatore atletico del Lecce. Entrano le squadre in campo e mentre dal settore pisano si alza il coro “Siamo qui perché devi vincere!!” mentre gli ultras bresciani urlano slogan contro il presidente Cellino, fra gli applausi del pubblico presente, dopodiché pensano ad incitare la loro squadra. Ma al 3’il Pisa va in vantaggio con Meister che fa esplodere la Santabarbara del tifo nerazzurro, ma la gioia dura poco perché il gol viene annullato dopo la consulta del Var. Ma I tifosi nerazzurri continuano ad incitare senza sosta. Ed al 12′ Tramoni fa esplodere di gioia la Santabarbara del tifo nerazzurro che esulta di gioia. Stavolta gol ineccepibilmente valido e dal settore nerazzurro si alza sempre più forte il grido “Pisa, Pisa!!”,mentre sempre più forti sono i cori da parte bresciana contro Cellino “Devi vendere, vattene!!”

Al 35′ del primo tempo una grandinata si abbatte su Brescia, con fuggi fuggi generale dagli spalti e partita sospesa. Finito il temporale si riprende con i nostri tifosi che continuano ad incitare il team di mister Inzaghi. Inizia la ripresa ed i tifosi nerazzurri aumentano i decibel del tifo ed al 79′ Touré segna Il gol del raddoppio ed il settore dei tifosi nerazzurri esplode inneggiando al giocatore, cantando “Segna un altro gol, conquista la vittoria, conquistala per noi” seguito da un “Forza Pisa ale” con slogan rivolti ai fiorentini in vista di un prossimo derby, oltre che agli spezzini. Al 94′ il Brescia accorcia le distanze ma ormai è fatta. È un “apoteosi finale” con la squadra a festeggiare sotto il settore dei propri supporters, ed ora con nove punti di vantaggio a quattro giornate dal termine, l’obiettivo si avvicina ancora di più. Grazie ragazzi!!

