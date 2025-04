L’Agrifiera di Pontasserchio entra nel vivo: il programma del ponte della Liberazione

Written by admin• 2:58 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

PONTASSERCHIO – Il weekend del ponte della “Liberazione” vedrà un sacco di iniziative per tutti i gusti presso l’Agrifiera di Pontasserchio che ha preso il via mercoledì 23 aprile.

La mattina del 26 aprile, dalle ore 10:30, le conferenze “Il Body Score del cavallo” e “Come leggere il libretto segnaletico del cavallo” a cura di N.o.g.r.a. provinciale di Pisa, con relatore il dottor Livio Magni del dipartimento di Scienze Veterinarie Unipi e Tecnico Fid (Filiera Ippica Toscana); alle ore 17:30 – 18:30 conferenza “MicrobiUomo” a cura di Briefing Studio, con relatore il professor Ferruccio Bonino, moderano Doady Giugliano e Valter Metta. Il 26 aprile Agrifiera è aperta dalle ore 10 alle 23.

Tanti gli appuntamenti nell’Area equestre dalle ore 11.00 a cura del Centro ippico unicorno e dell’Asd In Battaglino e Centro Ippico Unicorno e all’Arena centrale dalle ore 14.30 – 17 con la dimostrazione dei gruppi equestri presenti. Iniziative anche all’Area cinofilia – Area Mugiwara dalle ore 10 con dimostrazione teorica e pratica della ricerca e raccolta dei tartufi con cani lagotto e alle ore 16 “La Gestione del cane in Area Urbana e in Famiglia”, l’iscrizione è gratuita ed effettuata sul posto in ordine di arrivo (max 20 partecipanti, organizzata da Nogra provinciale Pisa a cura di Sandra Fontana istruttore cinofilo e Denis Ferri educatore cinofilo).

All’Area spettacoli dalle ore 10 – 12 Apertura line dance “Special Evergreen”, 14 – 16 Country line dance 16 – 17 con stage di Adriano Castagnoli; 17 – 19 Country line dance e Torta co’ bischeri. Info: Ilaria www.westernsoul.it 339.6969437.

ore 21 Dj set anni ’70-’80-’90 a cura di Simone Palla, Andrea Andreotti, Walter Demi.

Domenica 27 Aprile si terrà la 1° Giornata del territorio con ingresso gratuito ai residenti del comune di San Giuliano Terme con la sola esibizione del documento d’identità. Presso la sala Convegni, alle ore 10:30 – 13 la conferenza “Strada dell’Olio dei Monti Pisani: un motore di sviluppo per produttori, comunità e territorio”, con relatore Gianluca Bovoli e a seguire degustazione.

Alle ore 16:30 – 17:30 Conferenza “Il fegato grasso” a cura di Briefing studio, relatrice la professoressa Maurizia Rossana Brunetto, moderano Doady Giugliano e Valter Metta.

Alle ore 18:00 – 19:30 presentazione del libro di Michele Nardini “I Comandamenti Della Montagna” un libro che parla della Resistenza sulle Apuane del 1944.

Alle ore 11 si parte con la dimostrazione della disciplina mountain trail a cura del centro ippico In Battaglino sponsorizzato da Equisystem aperto a tutti i cavalieri presenti in Agrifiera. Nell’Area centrale con orario 14.30 – 17 le dimostrazioni dei gruppi equestri presenti con spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani. Presso l’Area cinofilia – Area Mugiwara ore 10 Dimostrazione teorica e pratica della ricerca e raccolta dei tartufi con cani lagotto, alle ore 16:30 “La gestione del cane in Area urbana e in Famiglia”, iscrizione è gratuita ed effettuata sul posto in ordine di arrivo (max 20 partecipanti, organizzata da Nogra provinciale Pisa a cura di Sandra Fontana istruttore cinofilo e Denis Ferri educatore cinofilo). Presso l’Area spettacoli, con orario 10 – 11 apertura line dance “Special Principianti”, 14-16 country line dance e Torta co’ bischeri, ore 16 – 17 stage di Aurora Profumo, 17 – 19 country line dance. Info: Ilaria www.westernsoul.itCell. 339.6969437.

Nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio sarà disponibile il servizio navetta gratuito, con fermate in piazza Metastasio a La Fontina e in via Verri, presso le scuole medie di San Giuliano Terme. I bus partiranno ogni ora dalle ore 10 alle 14 e ogni mezz’ora dalle 14 alle 20.

I bambini fino a 10 anni, le persone over 70 e le persone con disabilità con accompagnatore entrano gratuitamente. Consentito l’ingresso ai cani al guinzaglio.

I giorni ad ingresso gratuito e a pagamento

mercoledì 23 aprile: ingresso libero

giovedì 24 aprile: ingresso a pagamento (dalle ore 10:00 alle ore 23:00)

venerdì 25 aprile: ingresso a pagamento (dalle ore 10:00 alle ore 23:00)

sabato 26 aprile: ingresso a pagamento (dalle ore 10:00 alle ore 23:00)

domenica 27 aprile: ingresso a pagamento (1ª Giornata del territorio, ingresso gratuito ai residenti del Comune di San Giuliano Terme con la sola esibizione del documento di residenza)

lunedì 28 aprile: ingresso libero

martedì 29 aprile: ingresso libero

Mercoledì 30 aprile: ingresso a pagamento (dalle ore 10:00 alle ore 23:00)

Giovedì 1 maggio: ingresso a pagamento

Venerdì 2 maggio: ingresso libero (dalle ore 10:00 alle ore 23:00)

Sabato 3 maggio: ingresso a pagamento (dalle ore 10:00 alle ore 23:00)

Domenica 4 maggio: ingresso a pagamento (2ª Giornata del territorio, ingresso gratuito ai residenti del Comune di San Giuliano Terme con la sola esibizione del documento di residenza)

Il programma Agrifiera 2025

Last modified: Aprile 25, 2025