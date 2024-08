Lirica. “Suor Angelica e Gianni Schicchi” alla Pieve di San Casciano

Scritto da admin• 11:58 am• Cascina, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCINA – Dopo il grande successo dello spettacolo di Ponsacco torna “Suor Angelica e Gianni Schicchi” tornano giovedì 8 agosto alle ore 21.15 in Piazza della Pieve a San Casciano di Cascina, grazie all’associazione ACAM di Cascina, in collaborazione con il Comitato Fiera di San Casciano e l’’assessorato alla cultura del Comune di Cascina, che ha deciso di rendere omaggio a Puccini, il genio lucchese, con l’allestimento di due opere tratte dal Trittico: Suor Angelica e Gianni Schicchi.

Intorno al 1904, Puccini iniziò la pianificazione di una serie di opere in un atto, in gran parte a causa del successo di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. In origine, aveva in mente di scrivere ogni opera per riprendere ognuna delle tre cantiche della Divina Commedia Dante. Tuttavia, alla fine basò solo Gianni Schicchi sul poema di Dante. Le tre opere furono rappresentate in prima assoluta il 14 dicembre 1918 al Metropolitan di New York.

Nel cast sapientemente diretto da Roberta Ceccotti e affidato alla direzione musicale del M° Kentaro Kitaya supportato al pianoforte dalla M° Miki Kitaya, figurano artisti provenienti da varie parti del mondo oltre ad affermati professionisti del nostro territorio e con la partecipazione del coro AdM di Ponsacco diretto dal M° Alessandro Cavallini.

La seconda e quella più amata dall’autore delle tre opere del “Trittico” è Suor Angelica: una donna che da sette anni vive chiusa in un convento a causa di un amore clandestino, si chiede disperata che destino abbia avuto il figlio nato da quella relazione. Una zia, giunta per reclamare una firma di rinuncia all’eredità di famiglia le comunica che il bambino è morto da tempo. La disperazione di suor Angelica, la protagonista, la spinge al suicidio, non prima di aver chiesto perdono alla Madonna che in punto di morte le appare porgendole il bambino. Come sempre, il compositore lucchese sa mettere vita e sangue anche alle esperienze più ascetiche e rarefatte, dimostrando quanto il rapporto tra un’anima e Dio possa essere forte e tormentato.

Il ruolo della protagonista SUOR ANGELICA è affidato al soprano taiwanese Miranda Jan (docente della prestigiosa Taichung University), LA ZIA PRINCIPESSA sarà invece interpretata daSofia Olivieri. Nel ruolo della BADESSA – Viviana Cosci, LA SUORA ZELATRICE e MAESTRA DELLE NOVIZIE – Maria Bruno, SUOR GENOVIEFFA – Rei Itoh, SUOR OSMINA – Rachele Lemmi, SUOR DOLCINA – Elisa Colombaioni, LA SUORA INFERMIERA – Roberta Popolani, PRIMA CERCATRICE – Giulia Fregoso, SECONDA CERCATRICE – Rachele Lemmi, LA NOVIZIA sarà invece interpretata dal giovane soprano cascinese Francesca Mercadante

