Zan Jevsenak: “Spero di poter dare sempre il meglio per la squadra. Il gruppo ed Inzaghi mi stanno aiutando”

PISA – Il centrocampista sloveno Zan Jevsenak si è presentato ufficialmente ai tifosi nerazzurri attraverso una conferenza tenutasi mercoledì 7 agosto presso la Sala Passaponti della Cetilar Arena. Il centrocampista sloveno indosserà la maglia numero 74.

“Quando ho iniziato il ritiro a Bormio era tutto nuovo per me, ma mi sono trovato molto bene, sia con il gruppo che con il Mister, aiutato anche dal fatto che ho trovato due connazionali che mi hanno aiutato ad inserirmi all’interno della squadra. Le mie caratteristiche sono quelle di aver un lancio lungo e non disdegno di andare a rete”.

“L’aver giocato contro l’Inter è stata una grande emozione e spero di poter dare sempre il meglio per la squadra attraverso il miglioramento giorno dopo giorno. Inizialmente non conoscevo nessuno ed Esteves mi ha aiutato molto all’inizio della preparazione ed ovviamente gli faccio un grande in bocca al lupo per una guarigione in tempi più rapidi possibili. Il rapporto con Inzaghi è stato molto positivo e mi sta aiutando anche nell’apprendimento della lingua, mentre per quanto riguarda la preparazione fisica la stessa è sicuramente diversa e più intensa in Italia rispetto a quella a cui ero abituato, ma sarà compito mio adeguarmi per poter rispettare le richieste del Mister che vuole che io pressi ed attacchi la palla ed altresì costruisca il gioco visto il mio ruolo di centrocampista. Per quanto riguarda il mio approccio con Pisa ed i tifosi sono rimasto felicemente sorpreso dalla bellezza della città, che avevo visto solo in foto, così come sono rimasto favorevolmente impressionato dalla tifoseria in occasione della gara con l’Inter e spero che se il pubblico ci seguirà così durante il campionato potremmo fare grandi cose”.

