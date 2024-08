Sei pallavoliste del Dream Volley Pisa in partenza per le paralimpiadi di Parigi 2024

Scritto da Antonio Tognoli• 11:36 am• Pisa, Attualità, Sport

PISA – Nel solco della tradizione inaugurata dall’Assessore allo Sport del Comune di Pisa, ovvero quella di consegnare la bandiera rossocrociata simbolo della nostra città agli atleti che rappresentano Pisa ai Giochi Olimpici, ecco che analoga cerimonia, come già avvenuto per la Rassegna tuttora in corso nella Capitale transalpina, si è svolta nel pomeriggio di martedì 6 agosto presso la Sede del Dream Volley nel quartiere I Passi.

di Giovanni Manenti

Stavolta, come già avvenuto per Anna Bongiorni, Daniele Meucci, Gabriele Cimini e Silvia Terrazzi, a ricevere tale simbolo sono state le ragazze del Volley Dream, di cui ben sei – la Capitano Eva Ceccatelli, Giulia Aringhieri, Raffaella Battaglia, Giulia Bellandi, Sara Cirelli ed Elisa Spediacci – sono state selezionate dal Commissario Tecnico Amauri Ribeiro per comporre la Nazionale Azzurra di sitting volley che prenderà parte all’edizione 2024 delle Paralimpiadi che inizieranno a Parigi il prossimo 30 agosto.

Le atlete selezionate continueranno ad allenarsi a Pisa sino al 17 agosto, per poi raggiungere le altre componenti della Selezione italiana a Milano da dove, il 23 agosto, partiranno per Parigi. Torneo di Sitting Volley al quale sono iscritte 8 Nazionali, suddivise in due Gironi da quattro squadre ciascuno, da cui le prime due accedono alle semifinali incrociate e, per le azzurre, il cammino è tutt’altro che semplice, visto che sono inserite nel Gruppo comprendente anche le padroni di casa della Francia e, soprattutto, le due “corazzate” Cina e Stati Uniti.

Come sempre, un’energia positiva giunge dalle parole dell’Assessore Frida Scarpa, che così commenta: “Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto le ragazze del Dream Volley qui ad I Passi nel loro impianto, dove si stanno allenando per preparare la partecipazione alle Paralimpiadi che inizieranno il prossimo 28 agosto, ragion per cui non poteva mancare anche in questa occasione la consegna della bandiera sperando di poterla vedere sventolare, con il conforto del nostro tifo”.

Dal punto di vista tecnico, la parola spetta alla Capitano Eva Ceccatelli che evidenzia: “per noi come Dream Volley è ovviamente una grande soddisfazione andare a comporre con 6 nostre rappresentanti la metà della rosa della Nazionale Azzurra di Sitting Volley, a conferma della validità di un Gruppo oramai consolidato da anni e che lavora tanto assieme sia quo con il Club che con l’Italia, con la speranza che ciò sia di buon auspicio in vista del Toneo paralimpico che sta per iniziare. Purtroppo per noi”, conclude Eva Ceccatelli, “siamo state inserite in un Girone di ferro di cui fanno parte gli Stati Uniti, attualmente la formazione leader al mondo, assieme alla Cina, ovvero le due finaliste di tre anni fa a Tokyo, ragion per cui qualificarsi per le semifinali rappresenterebbe un’impresa, mentre sicuramente non dovremmo fallire alla gara d’esordio in programma il 30 agosto contro la Francia, sicuramente alla nostra portata”.

Last modified: Agosto 7, 2024