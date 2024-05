“ISOLE”: un Viaggio fotografico tra sogno e realtà

Scritto da admin• 5:48 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Esplorare i ricordi come isole sospese nel tempo. Questa è l’essenza del progetto fotografico “ISOLE” dell’artista Stefano Picarazzi, in esposizione presso gli spazi recentemente rinnovati di “Dosaggio Zero” a Casale Marittimo, dal 10 maggio al 10 giugno 2024.

La mostra presenta 19 fotografie in bianco e nero che, mescolando tecniche analogiche e digitali, esplorano le profondità del nostro subconscio, dove la linea tra sogno e realtà si dissolve. È un viaggio per contemplare queste dimensioni nascoste, un’avventura nelle profondità più remote del nostro essere.

Oltre alla mostra, il progetto include un sito web dedicato, https://is0le.cargo.site, che funge da archivio per una serie di scritti, amplificando il significato delle immagini. Inoltre, c’è uno speciale libro fotografico in edizione limitata che raccoglie gli scatti che meglio esprimono la visione dell’artista.

“C’è un’altra dimensione sotto la superficie delle cose, un mondo che giace insonnolito e attrae con la sua gravità. Da questo abisso emergono sogni che ridisegnano la realtà come isole, immagini cristallizzate in un tempo che richiama le rivelazioni e i miti“, commenta l’artista Stefano Picarazzi. “Esplorare queste isole significa immergersi in un costante mutamento, in un abisso di frammenti di significato che affascina con una misteriosa quiete simile a un incantesimo“.

Questa mostra segna la quinta collaborazione tra Stefano Picarazzi e Dosaggio Zero, consolidando il loro impegno nella rigenerazione creativa e culturale di Casale Marittimo, uno dei Borghi più belli d’Italia dal 2023.

La mostra è aperta al pubblico dal 10 maggio. Orari di apertura: lunedì – domenica, dalle 8.00 alle 24.00.

Per ulteriori informazioni:

Sito web: https://is0le.cargo.site

Instagram: https://www.instagram.com/_is0le_/

