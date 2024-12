Linea ferroviaria Pisa-Firenze tra le peggiori d’Italia, Zambito: “Necessario il quadruplicamento, ma Salvini ha tagliato i fondi già previsti dal governo precedente”

Written by admin• 2:49 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della senatrice Ylenia Zambito (PD).

“Non sorprende che la linea Pisa-Firenze sia tra le 12 peggiori a livello nazionale e la peggiore in Toscana, un dato amaro che emerge dal rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente“, afferma la senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito. “La ricerca condotta – prosegue la parlamentare dem – evidenzia che, secondo il report di ottobre 2024, questa linea risulta la più inaffidabile fra quelle toscane, congestionata dal traffico di treni merci e regionali, con l’alta velocità concentrata su Firenze, che sovraccarica lo snodo del capoluogo. I disagi si riflettono su tutta la tratta fino a Pisa, dove la linea che arriva da Siena si innesta a Empoli. Una fragilità che riguarda la principale rete ferroviaria regionale e che ricade pesantemente sulla qualità del trasporto, con gravi conseguenze per i pendolari. La soluzione proposta nel rapporto è quella che il Pd sostiene da anni: il quadruplicamento dell’intera tratta Pisa-Firenze, per consentire un collegamento più veloce tra le due città e le stazioni lungo la linea. Purtroppo – puntualizza la senatrice – nel contratto di programma 2022-2026 tra il Ministero delle Infrastrutture e RFI, non sono previsti interventi sulla tratta Empoli-Pisa. Quando il ministro Salvini, nel 2023, aveva promesso la realizzazione delle opere necessarie, avevo presentato un’interrogazione parlamentare, sottoscritta anche dai colleghi Parrini e Franceschelli, per chiedere quali iniziative urgenti intendeva prendere per correggere l’assenza di questi interventi. Tuttavia, non abbiamo mai ricevuto risposta“. Inoltre – continua – non ci sono state spiegazioni su perché il Ministero non abbia seguito gli impegni presi e le dichiarazioni di Salvini, fatte pubblicamente riguardo al collegamento veloce Firenze-Pisa e al quadruplicamento della tratta Empoli-Pisa. Il ministro avrebbe dovuto anche chiarire se fosse prevista la realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario tra il porto di Livorno e la rete interportuale, un collegamento fondamentale per il traffico merci. Il governo Meloni ha infatti cancellato i fondi previsti dal precedente esecutivo, che grazie all’impegno dell’ex segretario Pd Enrico Letta aveva finanziato sia la Pisa-Firenze che l’ultimo miglio fino a Livorno”. Infine, è imbarazzante il silenzio dei rappresentanti leghisti toscani e pisani, come il sindaco Conti e il deputato Ziello, che pur di non contraddire il loro leader, antepongono gli interessi del partito a quelli del territorio e dei tanti pendolari che ogni giorno utilizzano questa linea”, conclude Zambito.

