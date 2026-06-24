Montopoli Val d’Arno: domenica 28 giugno la prima edizione del Vegan Festival tra dibattiti, musica e street food vegetale

Written by Redazione• 1:44 pm• Montopoli in Val d'Arno, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

MONTOPOLI VAL D’ARNO – Sarà una giornata all’insegna della sostenibilità, dell’informazione e dell’intrattenimento quella in programma domenica 28 giugno a Montopoli Val d’Arno, dove Piazza Castruccio ospiterà la prima edizione del Vegan Festival, manifestazione organizzata da Humana Lab con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Montopoli Val d’Arno con la produzione dell’evento affidato ad Andromedart.

L’evento, a ingresso libero, prenderà il via alle 10.30 e proporrà fino a tarda sera un ricco calendario di incontri, spettacoli, musica dal vivo e proposte gastronomiche vegan, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi della tutela degli animali, della salute e dell’impatto ambientale delle scelte alimentari. La giornata si aprirà con una colazione gratuita accompagnata dal DJ set di DJ Nico, pensata come momento di accoglienza e socializzazione. A seguire, spazio agli approfondimenti con una serie di talk che vedranno la partecipazione di attivisti, divulgatori e rappresentanti del mondo associativo.

Tra gli appuntamenti più attesi figura l’incontro delle 12.30 dal titolo “Stop vivisezione e leggi a tutela degli animali”, promosso insieme a LEAL. Nel pomeriggio si parlerà di libertà animale, allevamenti intensivi e alimentazione vegetale, con l’importante partecipazione di Giulia Innocenzi, giornalista e conduttrice televisiva. Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra nutrizione e benessere con il talk “Alimentazione vegetale e salute”, con Vasco Mesciadri e Fabio Cerboni. Alle ore 18 la presidente di Humana Lab Agnese Balducci si racconterà a Marco Martinelli, mentre alle ore 18.30 importante appuntamento con “The Galex Show“, che precederà il talk “L’attivismo” con la preziosa partecipazione di Carmen Luciano, autrice e scrittrice. In serata il festival lascerà spazio all’intrattenimento con spettacoli, performance musicali e il concerto della Michael Jackson Anthology Tribute Band previsto alle 21. Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti food truck, stand informativi e aree dedicate all’incontro tra associazioni, professionisti e cittadini interessati ai temi della sostenibilità e del rispetto per gli animali.

“Siamo felici di poter ospitare a Montopoli un festival che parla di alimentazione, di ambiente e di salute – dichiarano la sindaca Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò –. Un’occasione preziosa per riflettere sui nostri stili di vita e per condividere insieme delle alternative possibili basate sui valori del rispetto per la vita e per il paesaggio che ci circonda. Ci auguriamo che il Vegan Festival possa tradursi in un appuntamento fisso per Montopoli“.

“Il Vegan Festival nasce per creare uno spazio di confronto aperto e accessibile a tutti, dove informazione, cultura e divertimento possano convivere e contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sulle scelte che influenzano il nostro benessere, l’ambiente e gli animali», spiega Agnese Balducci organizzatrice dell’evento e presidente di Humana Lab. “L’iniziativa – continua Balducci – punta a richiamare partecipanti da tutta la Toscana, offrendo un’occasione di approfondimento per chi già segue uno stile di vita vegetale e per chi desidera semplicemente conoscere più da vicino queste tematiche. In un contesto in cui il dibattito pubblico è spesso influenzato da interessi economici, strategie di marketing e ricerca del consenso, il Vegan Festival si propone come uno spazio di informazione libera, trasparente e accessibile. Un luogo dove esperti, attivisti, professionisti della salute, divulgatori e cittadini possono confrontarsi apertamente su temi che riguardano il presente e il futuro della nostra società. L’obiettivo è portare alla luce aspetti spesso poco raccontati dell’industria zootecnica, analizzandone gli impatti sul benessere animale, sulla salute umana e sugli equilibri ambientali del pianeta“.

“La cultura vegana è una tra quelle che sta cambiando il modo di vivere di molte persone, anche se noi non chiediamo di cambiare, ma di esplorare questo nuovo mondo. E’ per questo che la Regione Toscana ha dato il patrocinio a questo evento organizzato da Humana Lab. Ringrazio il Comune di Montopoli Valdarno per aver aderito a questa iniziativa, che spero sia molto partecipata“, ha detto Federico Eligi, Consigliere Regionale.

“Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto su temi di grande rilevanza sociale e culturale, offrendo uno spazio aperto alla condivisione di esperienze, idee e percorsi di crescita personale e collettiva – affermano Marta Priore e Valeria Iaquinta di Andromedart – In un contesto in cui il dialogo e l’ascolto assumono un ruolo sempre più centrale, iniziative come questa contribuiscono a creare connessioni autentiche tra persone, professionisti e realtà del territorio, favorendo una partecipazione attiva e consapevole. AndromedArt è orgogliosa di aver contribuito alla realizzazione di un progetto che rispecchia pienamente la propria visione dell’evento come strumento di valore, capace non solo di coinvolgere il pubblico, ma anche di generare riflessioni, stimolare il confronto e promuovere nuove opportunità di relazione e collaborazione. La presenza di contenuti diversificati, momenti di approfondimento e occasioni di scambio rende questa manifestazione un’esperienza significativa per tutti i partecipanti. Per questo desideriamo esprimere il nostro apprezzamento ad Agnese Balducci e ad Humana Lab per averci coinvolto in un percorso che mette al centro le persone e il valore della condivisione, dimostrando come gli eventi possano diventare veri strumenti di crescita, consapevolezza e costruzione di comunità.“

Last modified: Giugno 24, 2026